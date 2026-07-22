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FA obvinila trénera Southamptonu z troch porušení pravidiel

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Southampton priznal porušenie pravidiel v súvislosti so sledovaním tréningov Oxfordu United, Ipswichu Town a Middlesbrough.

Autor TASR
Londýn 22. júla (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila trénera Southamptonu Tondu Eckerta z troch porušení svojich pravidiel. Tridsaťtriročný nemecký kouč údajne schválil neoprávnené sledovanie a filmovanie tréningov konkurenčných tímov.

Anglická futbalová liga (EFL) v máji vylúčila Southampton z finále baráže o postup do Premier League a zároveň mu odpočítala štyri body v nasledujúcej sezóne Championship. FA obvinila Eckerta z nevhodného konania a poškodenia dobrého mena futbalu. Tri prípady sa udiali od decembra 2025 do mája 2026.

Southampton priznal porušenie pravidiel v súvislosti so sledovaním tréningov Oxfordu United, Ipswichu Town a Middlesbrough. Eckert už skôr prevzal zodpovednosť za svoje konanie a na obvinenia FA môže odpovedať do 28. júla. Informovala o tom agentúra DPA.
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