Anglická futbalová asociácia obvinila Tuchela z nešportového správania

Londýn 22. augusta (TASR) - Trénera Thomasa Tuchela z FC Chelsea obvinila Anglická futbalová asociácia (FA) z nešportového správania pre jeho vyjadrenia na adresu rozhodcu Anthonyho Taylora. Nemecký kouč sa ich dopustil po remíze jeho tímu v 2. kole Premier League s Tottenhamom (2:2).



Kormidelník "The Blues" bol nespokojný s rozhodnutiami pred oboma gólmi Tottenhamu. Po zápase povedal: "Možno by bolo lepšie, keby Taylor už nerozhodol naše zápasy." Tuchel už dostal pokutu 35-tisíc (41.000 eur) a suspendovali ho na jeden zápas za konfrontáciu s trénerom Spurs Antoniom Contem. Talian dostal pokutu 15.000 libier.



FA teraz pridala obvinenie z nevhodného správania, pretože Tuchelove vyjadrenia na pozápasovej tlačovej konferencii "naznačujú zaujatosť a spochybňujú integritu rozhodcu zápasu a znevažujú hru," uvádza sa vo vyhlásení.



Tuchel s Contem mali už počas duelu niekoľko konfliktov a po výmene názorov po záverečnom hvizde dostali za svoje správanie červené karty. K vyhroteniu situácie prispel aj nepotrestaný faul na Marca Cucurellu, ktorého hosťujúci Cristiano Romero zatiahol za vlasy. Po zápase si obaja tréneri išli podať ruky, no Conte sa na Tuchela ani nepozrel, čo kouča domácich vytočilo. Conteho ruku nepustil a naznačil mu, že sa mu mal pozrieť do očí. Strhla sa mela, oboch "kohútov" sa snažili oddeliť členovia realizačných tímov. Informovala o tom agentúra AP.