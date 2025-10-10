Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Potrestali Arsenal, nedodal Manchestru United vstupenky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Arsenal zaplatí pokutu v prípade, ak nedokáže potvrdiť, či dokáže v tomto ročníku splniť stanovenú kvótu na stretnutia v FA Cupe.

Autor TASR
Londýn 10. októbra (TAR) - Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala londýnsky Arsenal pokutou vo výške približne 575.000 eur za to, že v minulej sezóne nedodal potrebný počet vstupeniek priaznivcom Manchestru United v 3. kole Pohára FA. Podľa pravidiel FA majú domáce tímy vyhradiť minimálne 15 percent z kapacity štadióna svojmu súperovi.

Arsenal zaplatí pokutu v prípade, ak nedokáže potvrdiť, či dokáže v tomto ročníku splniť stanovenú kvótu na stretnutia v FA Cupe. Podnet na prešetrenie bol podaný už v decembri 2024, londýnsky klub sa odvolal na bezpečnostné obavy, pre ktoré nedokázal poskytnúť určený počet vstupeniek. Informáciu priniesla agentúra DPA.
.

