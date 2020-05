Fanúšikom Manchestru United vrátia peniaze za permanentky

Manchester 19. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United vráti fanúšikom peniaze za permanentky, ktoré nebudú môcť využiť v nasledujúcich zápasoch. Týka sa to štyroch domácich duelov, ktoré sú na programe v prípade, ak sa opäť rozbehne sezóna v Premier League.



Sezónu prerušili v marci, liga v súčasnosti rokuje o termíne, kedy by mohla pokračovať. Predbežne by sa tak mohlo stať 12. alebo 19. júna, hrať sa však bude bez divákov. "Chápeme vaše sklamanie z toho, že sa nebudete môcť osobne pozerať na zápasy United priamo na štadióne. Ale prosíme vás, aby ste neustále podporovali klub z pohodlia vášho domova. Je to teraz bezpečnejšie," uviedol klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.