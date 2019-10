Bayern Mníchov sa nevrátil na víťaznú vlnu

8. kolo:



Union Berlín - SC Freiburg 2:0 (1:0)



Góly: 1. Bülter, 84. Ingvartsen



FC Augsburg - Bayern Mníchov 2:2 (1:1)



Góly: 1. Richter, 90.+1 Finnbogasson - 14. Lewandowski, 49. Gnabry



Werder Brémy - Hertha Berlín 1:1 (1:0)



Góly: 7. Sargent - 70. Lukebakio



/O. Duda bol na lavičke náhradníkov, P. Pekarík (obaja Hertha) nefiguroval v zápise o stretnutí/



RB Lipsko - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)



Góly: 54. Werner - 82. Weghorst



Fortuna Düsseldorf - 1. FSV 05 Mainz 1:0 (0:0)



Gól: 82. Hennings. ČK: 45. Fernandes (Mainz) po 2. ŽK



Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)



Gól: 58. Reus



/László Bénes (Mönchengladbach) hral do 64. min/



Berlín 19. októbra (TASR) - Obhajca titulu v nemeckej futbalovej lige Bayern Mníchov sa ani po reprezentačnej prestávke nevrátil na víťaznú vlnu. Na trávniku Augsburgu remizoval 2:2 v sobotňajšom zápase 8. kola a v predchádzajúcich dvoch zápasoch získal iba bod.Domáci išli do vedenia už v 1. minúte, keď sa presadil Marco Richter. O 13 minút neskôr vyrovnal hlavičkou Robert Lewandowski, ktorý si pripísal už dvanásty gól v tomto ročníku najvyššej súťaže. Keď tesne po prestávke skóroval aj Serge Gnabry, Bayern smeroval za troma bodmi, lenže v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal striedajúci Alfred Finnbogasson.Hertha Berlín remizovala na ihrisku Werderu Brémy 1:1. V drese hostí nenastúpil slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý sedel na lavičke náhradníkov.Dortmund uspel doma vďaka gólu Marca Reusa z 58. minúty nad Mönchengladbachom 1:0. Slovenský stredopoliar László Bénes hral do 64. minúty za hostí, ktorí prehrali po štyroch víťazstvách za sebou, no naďalej vedú tabuľku o skóre pred Wolfsburgom. Ten je po remíze v Lipsku 1:1 stále posledným nezdolaným mužstvom.