Baník Ostrava remizoval s Teplicami 1:1
Slovenský brankár Dominik Holec odchytal v drese Baníka celý duel.
Autor TASR
Ostrava 17. septembra (TASR) - Futbalisti FC Baník Ostrava remizovali v stredajšej dohrávke 2. kola českej ligy s Teplicami 1:1. Zápas v júli v 25. minúte prerušili za stavu 1:0 pre hustý dážď. Slovenský brankár Dominik Holec odchytal v drese Baníka celý duel. Útočník Ladislav Almási nastúpil za domácich v 80. a obranca Matúš Rusnák v 86. minúte.
dohrávka 3. kola českej ligy:
FC Baník Ostrava - FK Teplice 1:1 (1:0)
Gól&: 22. Lischka - 84. Bílek (z 11 m)
/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási nastúpil v 80. a M. Rusnák (všetci Baník) v 86. min/
