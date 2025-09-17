Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Baník Ostrava remizoval s Teplicami 1:1

.
Dominik Holec, archívne foto. Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Slovenský brankár Dominik Holec odchytal v drese Baníka celý duel.

Autor TASR
Ostrava 17. septembra (TASR) - Futbalisti FC Baník Ostrava remizovali v stredajšej dohrávke 2. kola českej ligy s Teplicami 1:1. Zápas v júli v 25. minúte prerušili za stavu 1:0 pre hustý dážď. Slovenský brankár Dominik Holec odchytal v drese Baníka celý duel. Útočník Ladislav Almási nastúpil za domácich v 80. a obranca Matúš Rusnák v 86. minúte.



dohrávka 3. kola českej ligy:

FC Baník Ostrava - FK Teplice 1:1 (1:0)

Gól&: 22. Lischka - 84. Bílek (z 11 m)

/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási nastúpil v 80. a M. Rusnák (všetci Baník) v 86. min/
.

