Barcelona odobrala ter Stegenovi kapitánsku pásku
Autor TASR,aktualizované
Madrid 7. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona odobral kapitánsku pásku brankárovi Marcovi-Andrému ter Stegenovi. Podľa informácií denníka Daily Sport vedenie katalánskeho klubu poverilo hlavného trénera Hansiho Flicka, aby svojho krajana o tejto záležitosti informoval. Novým kapitánom tímu sa stal uruguajský obranca Ronald Araujo.
Strata pozície kapitána by mohla priniesť finálny zvrat v situácii ohľadom budúcnosti ter Stegena v Barcelone. Ako uviedla agentúra DPA, správy hovoria o rozhodnutí, ktoré prišlo po tom, čo 33-ročný brankár odmietol dať súhlas na poskytnutie údajov o zdravotnom stave španielskej La Lige. Klub takisto v tejto veci začal voči ter Stegenovi disciplinárne konanie. „V dôsledku disciplinárneho konania začatého proti Marcovi-Andremu ter Stegenovi a až do jeho definitívneho ukončenia sa klub rozhodol hráča dočasne odvolať z funkcie kapitána A-tímu,“ uviedla Barcelona vo vyhlásení.
Nemecký reprezentant sa vo štvrtok údajne nachádzal v tréningovom centre „blaugranas“, ale situáciu nekomentoval. Po nedávnej operácii chrbta uviedol na sociálnej sieti, že bude mimo hry približne tri mesiace. Klub však o dĺžke trvania jeho absencie neinformoval.
Barcelona údajne chce po príchode nového brankára Joana Garciu degradovať Nemca na pozíciu brankárskej trojky. Ter Stegen je v klube od roku 2014 a má platnú zmluvu do roka 2028, no prípadný predaj by klub zbavil jeho vysokého platu. Pokiaľ ide o kapitánsku pásku, podľa denníka Mundo Deportivo tím v tejto situácii podporuje ter Stegena. Nie je však jasné, či prebehlo tímové hlasovanie a či ho vedenie klubu môže prehlasovať.
