FC Liverpool má stále záujem o Wernera, hráč je ochotný počkať

Lipsko 29. mája (TASR) – Líder najvyššej anglickej futbalovej súťaže FC Liverpool sa nevzdáva snahy získať Tima Wernera z RB Lipsko. Tréner Jürgen Klopp tento týždeň v diskusii s vedením klubu uviedol, že nemecký útočník by do jeho tímu zapadol perfektne.



Podľa informácií portálu The Guardian ešte "The Reds" neposlali nemeckému klubu ponuku. Dvadsaťštyriročný hráč však preferuje prestup týmto smerom a počká s rozhodnutím o svojej budúcnosti, kým sa vyjadrí LFC. Výstupná klauzula vo výške 60 miliónov eur je platná do 15. júna, po tomto termíne by už Liverpool musel s Lipskom rokovať o sume. Wernerov kontrakt vyprší až v roku 2023.



V súvislosti s Wernerom sa hovorilo aj o záujme Interu Miláno, no športový riaditeľ talianskeho klubu Piero Ausilio vylúčil takúto alternatívu.



"Timo Werner nepríde do Interu. Viem, čo preferuje do budúcnosti. Uznávam ho ako hráča, ale nikdy sme nezačali pracovať na jeho príchode." Nemecký reprezentant je s 24 gólmi v 28 zápasoch druhý najlepší kanonier tejto bundesligovej sezóny, viac (27 gólov) nastrieľal jedine Poliak Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov.