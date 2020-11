Paríž St. Germain jasne zdolal Nantes, v tabuľke má náskok o 3 body

Ligue 1 - 9. kolo:



FC Nantes - Paríž St. Germain 0:3 (0:0)



Góly: 47. Herrera, 65. Mbappe, 88. Sarabia





Stade Rennes - Stade Brest 2:1 (0:0)



Góly: 66. Da Silva, 71. Aguerd – 57. Honorat

Paríž 1. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain síce prehrali úvodné dva zápasy novej sezóny francúzskej Ligue 1, no odvtedy pokračujú bez zaváhania. V sobotu triumfovali na ihrisku Nantes 3:0, víťaznú sériu natiahli na sedem stretnutí a s 21 bodmi a skóre 23:3 sú na čele tabuľky.Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali duel na Stade de la Beaujoire od začiatku pod kontrolou. V prvom polčase sa im síce nedarila koncovka, keď ani jednu strelu nenamierili medzi tri žrde, no v druhom si to vynahradili. O góly sa postarali Ander Herrera, z penalty Kylian Mbappe a Paolo Sarabia.povedal tréner pre oficiálnu stránku klubu.Tuchel spravil oproti výhre v LM nad Istanbulom Basaksehir (2:0) šesť zmien v zostave. Chýbal v nej aj zranený brazílsky útočník Neymar, ktorý má problém s priťahovačom na stehne a mal by chýbať až do reprezentačnej prestávky.dodal.Nantes, ktoré nastúpilo bez pravidelnej obrannej štvorice, keďže traja hráči sú v karanténe a štvrtý sa vykartoval, mohlo zdramatizovať duel v 70. minúte za stavu 0:2. Mladý obranca PSG Colin Dagba fauloval v šestnástke Marcusa Coca, no penaltu Abdoula Kadera Bambu chytil Keylor Navas. Parížania tak počas sedemzápasovej víťaznej šnúry v lige dali 23 gólov a inkasovali iba jediný. Na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred Lille, ktoré má k dobru nedeľňajší súboj s Olympique Lyon. Osemnásť bodov nazbieralo aj tretie Rennes.PSG čaká cez týždeň dôležitý súboj v Lige majstrov, v stredu ho na svojom štadióne privíta RB Lipsko.uviedol Herrera.O góly PSG sa zaslúžili Ander Herrera, Kylian Mbappe a Paolo Sarabia. V úvodnom dueli zvíťazil Stade Rennes nad Brestom 2:1.