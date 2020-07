Nitra 17. júla (TASR) - Futbalisti FC Nitra sa zachránili vo Fortuna lige. V odvete baráže zdolali na domácom ihrisku Dubnicu nad Váhom 3:0 a po remíze 0:0 v prvom zápase sa predstavia v najvyššej súťaži aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.



O osude zápasu rozhodli domáci už prvom polčase. V 7. minúte sa presadil Sebastian Kóša a o trinásť minút neskôr zvýšil na 2:0 z pokutového kopu Milan Ristovski. V závere stretnutia dal tretí gól Tomáš Hambálek.



Druhý zápas baráže o účasť vo FL:



FC Nitra - FK Dubnica nad Váhom 3:0 (2:0)



Góly: 7. Kóša, 20. Ristovski (z 11 m), 90. Hambálek. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Štrbo, ŽK: Fabiš - Janco, Václav, ČK: 86. Václav (po druhej ŽK), 3075 divákov.



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Njemčaninov, Magda - De Jesus Nascimento, Kóša - Šefčík (89. Fabiš), Chobot - Vrábel (33. Štefanec, 70. Hambálek), Ristovski

Dubnica: Digaňa - Janček, Štefánek,



V Nitre sa pred zápasom rozpršalo, mokrý terén robil hráčom problémy. Prvá vážnejšia situácia sa odohrala v 7. minúte a bola hneď gólová. Na Šefčíkov roh si nabehol Kóša a pravačkou poslal loptu do siete - 1:0. Osudný bol pre hostí aj ďalší rohový kop v 20. minúte. Janco po ňom v šestnástke fauloval Podhorina a Ristovski pokutový kop premenil - 2:0. Hostia mohli streliť kontaktný gól v 29. minúte a taktiež po rohovom kope, ale Kuzma v perfektnej pozícii zaváhal. Prvý polčas zakončila ďalšia šanca Nitry, ale Podhorin hlavou namieril vedľa bránky.



Hostia boli v druhom polčase futbalovejší, chceli so zápasom niečo urobiť, v prvej šancu vychytal Dávidíka brankár Nitry Šípoš. V pozore musela byť obrana domácich aj v 77. minúte, keď do šestnástky letel center z pravej strany, ale ani v tomto prípade sa hostia zníženia stavu nedočkali. Naďalej však mali prevahu a tréner Galád čoraz viac svojich zverencov nabádal k pokoju. Radosť mu mohol priniesť Ristovski, ktorý sa v 83. minúte rútil sám na brankára, ale zakončiť mu znemožnil vracajúci sa Janček. Hostia potom hrali od 86. minúty bez vylúčeného Václava a ich prehru spečatil v 90. minúte Hambálek.