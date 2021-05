Sereď zdolala Nitru, o víťazný gól sa postaral Iván

FC Nitra - ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gól: 42. Iván. Rozhodoval Kráľovič, ŽK: Ba, Mustafič - Iván, Mečiar, Bušnja



FC Nitra: Trnovský - Tancík, Ba, Kolčák, Çelebi - Zejnullahu, Mustafič - Šefčík (85. Spáčil), Kurt (86. Franko), Kindsvater - Jendrišek



ŠKF Sereď: Yakubu - Morong, Michalík, Hučko, Mečiar - Iván (76. Bušnja), Diaz (68. Šumský), Machuča (90+1. Potoma), Slaninka - Fábry (90+1. Jureškin) - Lačný.



Na snímke zľava Alen Mustafič (Nitra) a Tomáš Hučko (Sereď) v zápase 8. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o udržanie sa medzi FC Nitra a FŠKF Sereď 9. mája 2021 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 9. mája (TASR) - Futbalisti FC Nitra prehrali v zápase 8. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie s ŠKF Sereď 0:1.V problémoch sa zmietajúca Nitra nastúpila na svoj "existenčný" zápas proti Seredi bez viacerých opôr, no v bráne s Fortuna ligovým debutantom odchovancom z Podbrezovej Michalom Trnovským. Po opatrnom začiatku sa do prvej veľkej šance dostali domáci. V 23. minúte sa po peknej spolupráci Šefčíka s Jendriškom dostal k zakončeniu prvý menovaný. Lopta po jeho strele si však cestu medzi tri žrde nenašla. Už o dve minúty neskôr pálil po prihrávke Moronga z dobrej pozície Iván len tesne nad. Rušné minúty pokračovali a prakticky hneď z protiútoku sa v gólovej šanci ocitol domáci Kurt. Ideálny moment na strelu však prepásol. Skóre sa napokon menilo až v 42. minúte, kedy sa po ľavej strane predral až do šestnástky Alex Iván a následnou krásnou krížnou strelou rozveselil tábor hostí - 0:1.Druhý polčas začali aktívnejšie domáci. Už po pár minútach hry smerovala strela aktívneho Tancíka z vyše 20 metrov len tesne ponad brvno hosťujúcej brány. Plány domáceho tímu sa výrazne skomplikovali v 66. minúte, keď Tancík fauloval v šestnástke Lačného a Sereď následne mala výhodu pokutového kopu. Odchovanec Nitry Andrej Fábry však bránu Trnovského prestrelil a ideálnu možnosť na zvýšenie náskoku nevyžil. V ďalšom priebehu si umnou hrou už Sereď udržala svoj jednogólový náskok a spod Zobora si tak po výhre 1:0 odniesla všetky body.