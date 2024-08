Futbalisti SK Slavia Praha zvíťazili nad Slovanom Liberec 1:0.

česká liga - 3.kolo:



FC Slovan Liberec – SK Slavia Praha 0:1 (0:1)



Gól: 40. Diouf



/L. Tupta do 74. min, P. Dulay do 60. min, L. Letenay celý zápas - I. Schranz do 90. min, M. Tomič na lavičke náhradníkov/







AC Sparta Praha – FK Dukla Praha 2:0 (1:0)



Góly: 38. Vitík, 81. Birmančevič (z 11 m)



/L. Haraslín hral do 65. min - brankár M. Hruška odchytal celý zápas, F. Lichý odohral celý zápas/



Liberec 2. augusta (TASR) - Futbalisti SK Slavia Praha zvíťazili v piatkovom zápase 3. kola českej ligy nad Slovanom Liberec 1:0. O jediný gól večera sa postaral senegalský obranca Malick Diouf v 40. minúte hry. Slavia má po troch kolách na konte sedem bodov. Sparta Praha zvíťazila v domácom zápase nad Duklou Praha 2:0 a s plným počtom 9 bodov vedie tabuľku.