FC Zürich hlási viacero pozitívnych testov, jeho zápasy odložili

Bern 11. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalový klub FC Zürich v sobotu informoval, že zistil viacero pozitívnych testov na nový koronavírus medzi hráčmi a zamestnancami.



Vedenie klubu na svojej oficiálnej stránke informovalo, že po pozitívnom náleze u obrancu Mirlinda Kryeziua sa podrobil všetci zamestnanci testom a sú v domácej izolácii do 17. júla. "Dodržiavame všetky pokyny Federálneho úradu verejného zdravia a kantónu a podnikáme potrebné kroky. FC Zürich neustále komunikuje so Švajčiarskou futbalovou ligou a teraz bude analyzovať, ako postupovať. Momentálne nie je možné ponúknuť žiadne ďalšie informácie," uvádza sa v stanovisku.



Momentálne je tak otázne, či klub dokončí najvyššiu Superligu. Do konca súťaže zostáva sedem kôl, Zürich sa mal v sobotu stretnúť so Sionom a v utorok nastúpiť proti Bazileju, zápasy odložili. Jeden pozitívny test zaznamenali aj v druholigovom Grasshopper Club Zürich.