Barcelona vyrovnala počet prehier z minulej sezóny už po 11 dueloch

Valencia 3. novembra (TASR) – Tri strely, tri góly, tretia prehra. Futbalisti španielskeho majstra FC Barcelona majú po jedenástich zápasoch tohto ročníka La Ligy na svojom konte už tri prehry. Teda rovnaký počet ako za celú minulú sezónu. Po šesťzápasovej víťaznej sérii kapitulovali v sobotu na ihrisku Levante, ktorému podľahli 1:3, keď všetky tri góly inkasovali v priebehu ôsmich minút.



Skóre duelu otvoril v 38. minúte z pokutového kopu svojím piatym ligovým gólom v sezóne Lionel Messi. Domáci navyše nepredstavovali pre bránku Kataláncov žiadne nebezpečenstvo a tak bola osemminútová pasáž medzi 61. a 68. minútou pre mnohých prekvapením. Práve vtedy totiž domáci vyslali na bránku hostí svoje jediné tri strely v zápase a všetky skončili z chrbtom brankára Marca-Andrého Ter Stegena.



"Všetko bolo zrazu hore nohami. Je pravda, že sme do druhého polčasu nevstúpili najlepšie. Neboli sme vôbec nebezpeční, no ani súper pre nás spočiatku nepredstavoval žiadnu hrozbu. Videli sme však, že krátky časový úsek dokáže všetko zmeniť, či už v náš alebo ich prospech.



Za dve minúty dvakrát skórovali a o pár minút pridali tretí gól, na ktorý sme už nedokázali zareagovať. Súper mal zrazu pohodlný náskok a navyše nám po konzultácii s videorozhodcom nebol uznaný gól. To však nič nemení na tom, že sme nezvládli druhý polčas,“ zhodnotil kolaps tréner Barcelony Ernesto Valverde.



Vďaka gólom Joseho Campanu, Borju Mayorala a Nemanju Radoju tak Levante dokázalo to, čo im len o chlp ušlo v 4. kole na ihrisku Realu Madrid. Vtedy po polčasovom stave 0:3, dokázali znížiť na 2:3 a až do poslednej minúty siahali proti favoritovi na body.



"Dnes to bolo veľmi náročné. Poučili sme sa však z chýb, ktoré sme spravili proti Realu a napokon to vyšlo. Od tohto víťazstva sa musíme odraziť a pokračovať v dobrých výkonoch," uviedol obranca Sergio Postigo.



Barcelone patrí aj napriek prehre s 22 bodmi vedúca priečka. Pripraviť ju o ňu však môže prekvapenie súťaže Granada, ktorá má k dobru nedeľňajší zápas domáci zápas s Realom Sociedad San Sebastian. Levante má na konte 17 bodov, vďaka čomu je na priebežnom ôsmom mieste. Poradie v tabuľke ešte skresľuje presunuté El Clasico medzi Barcelonou a Realom Madrid, ktoré sa pre nepokoje v Katalánsku presunulo na december.