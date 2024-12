Federácia Bosny a Hercegoviny postaví nový národný štadión

Záhreb 27. decembra (TASR) - Futbalová federácia Bosny a Hercegoviny (BaH FF) postaví v meste Zenica nový národný štadión pre potreby reprezentácie. V piatok to vyhlásil prezident federácie Vico Zeljkovič s tým, že v hlavnom meste Sarajeve sa im nepodarilo nájsť partnerov, ktorí by sa podieľali na realizácii tohto projektu.



Národný tím doteraz hral všetky domáce zápasy na starom štadióne Bilino Polje taktiež v Zenici, keďže žiadny iný stánok nevyhovuje štandardom Medzinárodnej futbalovej federácie a Európskej futbalovej únie. Nový štadión vznikne prerobením doterajšieho, pričom sa zvýši kapacita, ktorá je 15.000 divákov. Kontrakt s predstaviteľmi mesta by mali podpísať do konca januára 2025 a na jar by mali predstaviť projekt. Nový štadión by mal stáť do roku 2029 s kapacitou najmenej 18.000 divákov. Informovala agentúra Hina.