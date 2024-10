Fermin Lopez predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2029

Barcelona 31. októbra (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona sa dohodlo na predĺžení zmluvy so stredopoliarom Ferminom Lopezom. Dvadsaťjedenročný odchovanec miestnej akadémie La Masia podpísal nový kontrakt platný do roku 2029, ktorý obsahuje výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.



Lopez si vypracoval stabilnú pozíciu v A-tíme "blaugranas" v uplynulej sezóne pod vedením bývalého trénera Xaviho Hernandeza. Odohral 31 ligových zápasov, v ktorých strelil osem gólov. Ďalšie dva pridal v ôsmich dueloch Ligy majstrov, vyslúžil si pozvánku na EURO v Nemecku a získal s "La Furia Roja" zlato. Dostal sa aj do výberu na olympijský turnaj v Paríži, kde Španieli získali opäť najcennejší kov a Lopez k tomu prispel šiestimi presnými zásahmi.