Fernandes odmietol ponuku Al-Hilalu

Mníchov 3. júna (TASR) - Portugalský futbalista Bruno Fernandes odmietol lukratívnu ponuku saudskoarabského Al-Hilalu a zostáva v Manchestri United. Kapitán anglického klubu vyhlásil, že „chce zostať hrať na najvyššej úrovni“.



Tridsaťročný stredopoliar potvrdil, že dostal od Al-Hilalu zaujímavú ponuku. Podľa médií bol vicemajster Saudi Pro League ochotný zaplatiť United za skúseného tvorcu hry 100 miliónov libier (približne 119 mil. eur). Fernandes však túžil zostať na Old Trafford a byť súčasťou prestavby tímu pod vedením krajana Rubena Amorima. „Prezident Al-Hilalu mi volal a spýtal sa ma, či chcem k nim prestúpiť. Dal mi čas premyslieť si to. V Man United mi povedali, aby som nikam nešiel, že ma nechcú predať. Vraveli, že mi nebudú brániť v mojom odchode, ak sa tak rozhodnem, ale oni nepotrebujú peniaze za prestup,“ povedal Fernandes na tlačovej konferencii pred stredajším semifinálovým duelom Ligy národov v Mníchove, v ktorom sa jeho Portugalsko stretne s domácim Nemeckom.



Fernandes dodal, že by bolo pre neho jednoduché posilniť tím v Saudskej Arábii, v ktorej pôsobí už niekoľko jeho krajanov vrátane Cristiana Ronalda, Joaa Cancela či Rubena Nevesa: „Ale ja som chcel naďalej hrať na najvyššej možnej úrovni. Chcem hrať tie najlepšie súťaže. Viem, že stále môžem a chcem byť šťastný z toho, že robím vec, ktorú najviac milujem. Futbal je moja vášeň a preto som sa takto rozhodol.“



Fernandesova zmluva s United platí do roku 2027 s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. Jeho týždenný plat je na úrovni 250.000 libier. Podľa médií bol klub z Rijádu ochotný jeho plat strojnásobiť.