Fernandes sa stal novým kapitánom Manchestru United, nahradil Maguirea

Manchester 20. júla (TASR)- Portugalský futbalista Bruno Fernandes sa stal novým kapitánom Manchestru United. V tejto funkcii nahradil Harryho Maguirea, informovala o tom agentúra AP a klub Premier League.



Dvadsaťosemročný stredopoliar Fernandes od svojho príchodu do United v roku 2020 nastúpil v 185 zápasoch, strelil 64 gólov a pridal aj 54 asistencií. Maguire v nedeľu na Twitteri oznámil, že po rozhovoroch s trénerom Erikom ten Hagom už nie je kapitán United. Stredný obranca v minulej sezóne zaznamenal len osem ligových štartov, čo viedlo k pokračujúcim špekuláciám o jeho budúcnosti na Old Trafford.



Počas Maguirovej absencie v predchádzajúcom ročníku bol najčastejšie kapitán Fernandes a očakávalo sa, že práve on získa túto funkciu.