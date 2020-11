Fernandinho zrejme opustí po tejto sezóne Manchester City

Manchester 29. novembra (TASR) – Anglický futbalový klub Manchester City opustí po tejto sezóne jedna z dlhoročných opôr. Brazílsky stredopoliar Fernandinho sa zveril jednému zo svojich priateľov, že neočakáva novú zmluvu a zrejme po siedmich sezónach opustí Etihad Stadium.



Tridsaťšesťročný Fernandinho prišiel zo Šachtaru Doneck za 34 miliónov libier, za City odohral 320 zápasov a strelil 23 gólov. S Manchestrom sa tešil z troch ligových titulov a o jeho význame pre tím svedčí aj to, že tréner Pep Guardiola vlani inicioval pre neho novú dvojročnú zmluvu. Podľa periodika The Mirror však Fernandinho nehodlá ukončiť kariéru a jeho kroky povedú do americkej MLS alebo do rodnej Brazílie.