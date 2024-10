Feyenoord s Hanckom prehral v derby s Ajaxom 0:2

Rotterdam 30. októbra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v stredajšej dohrávke 4. kola Eredivisie s Ajaxom Amsterdam 0:2. V najväčšom holandskom derby padli oba góly už v prvej polhodine, presadili sa Kenneth Taylor a Jorrel Hato. Hancko odohral celé stretnutie.



"De Klassieker" sa pôvodne mal hrať už 1. septembra, no duel odložili pre štrajk policajtov. Ajax si pripísal piate víťazstvo v rade a je v tabuľke na 2. mieste s 22 bodmi. Má o zápas menej ako vedúci PSV Eindhoven, no zároveň manko osem bodov, keďže klub z Eindhovenu vyhral všetkých desať duelov v súťaži. Feyenoord zaznamenal prvú prehru v ročníku a je na 4. mieste s 19 bodmi.