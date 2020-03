FIFA dala zelenú preloženiu ME a Copa America na leto 2021

Zürich 18. marca (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dala oficiálne zelenú presunu tohtoročných majstrovstiev Európy a turnaja Copa America na leto 2021. Rada federácie prijala jednomyseľne zmeny v kalendári počas stredajšej telekonferencie. Ich dôvodom je pandémia koronavírusu.



So zmenami súhlasil už v utorok prezident FIFA Gianni Infantino, ktorý na ďalší deň zvolal Radu organizácie, aby ich potvrdila aj formálne. Strešná organizácia svetového futbalu tak teraz musí nájsť nový termín pre plánované MS klubov, tie sa mali konať taktiež v lete budúceho roka a tieto tri podujatia by preto kolidovali. Nový formát klubovej súťaže sa uskutoční v Číne s 24 tímami, podľa Infantina ho buď presunú na zimu 2021, alebo až na roky 2022 či 2023.



EURO sa po zmene uskutoční v júni alebo júli 2021, Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) posunula tohtoročný turnaj Copa America na 11. júna až 10. júla 2021 a bude sa tak konať paralelne s majstrovstvami Európy.



FIFA sa zároveň v stredu rozhodla zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať ďalšími vplyvmi pandémie na svetový futbal. Rokovať sa bude aj o možných zmenách v prestupových pravidlách. Infantino chce taktiež darovať desať miliónov dolárov Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) na pomoc v boji proti koronavírusu. V hre je aj vytvorenie Globálneho futbalového asistenčného fondu na pomoc členom futbalovej komunity postihnutej touto krízou. "Spolieham sa na podporu celej futbalovej komunity," citovala ho agentúra SID.



Celosvetovo je v 170 krajinách/územiach potvrdených viac ako 213-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 8780 osôb.