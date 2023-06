FIFA o rasistických incidentoch: Uplatňujeme nulovú toleranciu

Zürich 20. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zaujme prístup "nulovej tolerancie" k rasistickým incidentom, pre ktoré sa v pondelok v Rakúsku nedohrali dva prípravné medzištátne zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.



Duel Kataru s Novým Zélandom v Ritzingu trval iba prvý polčas. Novozélandskí hráči obvinili v 40. minúte katarského reprezentanta Yousufa Abdurisaga z rasistického komentára na adresu obrancu Michaela Boxalla, ktorý má korene zo Samoy. Keďže rozhodca slová nepočul a odmietol incident riešiť, "All Whites" nenastúpili na druhý polčas. Nový Zéland viedol po 45 minútach nad Katarom 1:0.



Zhodou okolností sa z rovnakého dôvodu nedohral ani ďalší pondelkový prípravný zápas v Rakúsku. Duel medzi írskymi reprezentantmi do 21 rokov a kuvajtskou "dvadsaťdvojkou", ktorý sa uskutočnil v meste Bad Radkersburg, predčasne ukončili v priebehu druhého polčasu. Podľa Írov jeden z kuvajtských hráčov použil rasistickú nadávku smerom k írskemu náhradníkovi. Íri v tom čase viedli 3:0.



Hovorca FIFA v reakcii na incidenty uviedol: "Čakáme na oficiálne správy a až potom rozhodneme o ďalších krokoch. Uplatňujeme však politiku nulovej tolerancie voči akýmkoľvek formám diskriminácie, čo minulý týždeň zdôraznil aj prezident FIFA."



Gianni Infantino minulý týždeň uviedol, že rozhodcovia by mali zastaviť zápasy, ak sa vyskytnú prípady diskriminácie: "Je veľmi dôležité nielen hovoriť o rasizme, ale prijať rozhodné a presvedčivé opatrenia, aby sa to riešilo spôsobom nulovej tolerancie. Ak existuje rasizmus, neexistuje futbal," povedal Infantino po stretnutí s brazílskym tímom v Barcelone. Na ňom sa zúčastnil aj útočník Realu Madrid Vinicius Junior, ktorý sa tento rok v Španielsku opakovane stal terčom rasistických urážok.