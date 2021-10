FIFA pomohla s evakuáciou futbalistiek z Afganistanu do Kataru

Zürich 15. októbra (TASR) – Medzinárodná futbalová federácia potvrdila, že zohrala úlohu pri evakuácii skupiny futbalistiek a ich rodín z Afganistanu do Kataru. FIFA už v lete oslovila vlády viacerých štátov, aby pomohli s presunom hráčok z Afganistanu. Obávala sa o ich životy po tom, ako moc v krajine prevzalo radikálne hnutie Taliban.



„FIFA môže potvrdiť, že po komplexnom vyjednávaní sa jej s podporou Kataru podarilo evakuovať z Afganistanu takmer 100 členov futbalovej rodiny, vrátane futbalistiek," citovala agentúra DPA z piatkového stanoviska riadiaceho orgánu. Skupina odletela vo štvrtok z letiska v Kábule do Dauhy v lietadle, kde boli aj ďalší pasažieri. Už minulý mesiac sa skupine mladých futbalistiek aj s rodinami podarilo utiecť do Pakistanu, medzičasom už získali britské víza.



Budúcnosť ženského futbalu v Afganistane je po nástupe hnutia Taliban k moci otázna.