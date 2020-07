FIFA predĺžila pravidlo o piatich striedaniach do leta 2021

Berlín 15. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predĺžila pravidlo o piatich striedaniach v jednom zápase až do leta 2021, aby tak pomohla tímom vyrovnať sa s nahusteným programom v dôsledku pandémie koronavírusu.



FIFA v stredu oznámila, že Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) sa tak rozhodla po rozsiahlom prieskume, ktorý zahŕňal "spätnú väzbu od zainteresovaných strán a analýzu vplyvu COVID-19 na súčasné kalendáre".



V praxi to znamená, že tímy môžu využívať päť striedaní až do 31. júla 2021 a na medzinárodných podujatiach, ktoré sa budú konať v júli a auguste 2021.



Dočasné pravidlo zaviedli na pomoc klubom v krajinách, ktoré sa rozhodli dokončiť prerušenú sezónu 2019/20. "Niektoré z nich môžu mať kratšie ako obvyklé obdobie na zotavenie a prípravu pred novou sezónou. Taktiež zápasy v nasledujúcom ročníku budú nahustené z dôvodu neskoršieho štartu líg," píše sa v stanovisku federácie.



Národné federácie majú na výber, či pravidlo o piatich striedaniach v zápase uplatnia vo svojich súťažiach. Informovala agentúra dpa.