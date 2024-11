Lausanne 14. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predstavila trofej pre víťaza MS klubov, ktoré sa budú hrať v novom formáte. Pohár s 24-karátovým pozláteným povrchom vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Tiffany & Co.



Trofej zdvihnú nad hlavy víťazi turnaja, ktorý sa bude konať budúci rok v USA. Napriek kritike zo strany zväzov a líg FIFA počíta s dlhšou budúcnosťou podujatia. Pohár totiž disponuje priestorom na vyrytie značiek víťazných klubov po dobu 96 rokov.



"Inovatívne, prelomové a skutočne globálne 32-členné majstrovstvá sveta klubov FIFA si zaslúžia trofej, ktorá toto všetko reprezentuje. Je prestížna a zároveň nadčasová, je symbol budúcnosti, pričom sa inšpiruje minulosťou," citovala prezidenta FIFA Gianniho Infantina agentúra Reuters.



Na pohári sa nachádzajú rytiny v 13 jazykoch a Braillovom písme, celý stojí na čiernom podstavci so zlatým emblémom FIFA. Podľa riadiaceho orgánu svetového futbalu pri jeho tvorbe sa inšpirovali z "misií NASA Voyager do hlbokého vesmíru v 70. rokoch 20. storočia, periodickej tabuľky prvkov, máp priekopníckych ciest a astronómie". Repliku dostane každý víťaz turnaja.