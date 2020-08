Futbal: FIFA pripravuje nové pravidlo umožňujúce hráčom zmeniť národný

Zürich 19. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) má v pláne zaviesť nové pravidlo umožňujúce hráčom zmeniť príslušnosť v národných reprezentáciách. To má pomôcť futbalistom, ktorí nedostanú šancu v A-tímoch svojich národných tímov a môžu, resp. chcú reprezentovať inú krajinu.



Doposiaľ platí pravidlo, že hráč nemôže nastúpiť za inú reprezentáciu, ak za ďalšiu odohral hoci len minútu hracieho času v súťažnom zápase A-mužstva. Podľa navrhovanej zmeny dostanú hráči šancu zmeniť reprezentáciu aj v prípade, že v predchádzajúcej odohrali maximálne tri zápasy, vrátane kvalifikačných, pred dovŕšením veku 21 rokov, resp. tri roky predtým. Otáznou je ešte dĺžka času, ktorý musí žiadateľ žiť v krajine, ktorú chce novo reprezentovať. Návrh sú 24 mesiacov do veku 10 rokov, resp. 60 mesiacov vo veku od 10 do 18 a viac rokov.



O novom pravidle budú hlasovať delegáti Kongresu FIFA 18. septembra v Zürichu. Pracovná skupina FIFA pracovala na tomto návrhu dva roky. Informovala agentúra AP.