FIFA si uvedomuje právne problémy predĺženia klubovej sezóny

Zürich 15. apríla (TASR) – Medzinárodná futbalová federácia si uvedomuje právne nástrahy predĺženia klubovej sezóny z dôvodu pandémie koronavírusu. Viaceré popredné európske ligy chcú dohrať ročník aj za cenu jeho natiahnutia po zvyčajnom termíne ukončenia. Mnohé hráčske kontrakty však vypršia už 30. júna a niektorí futbalisti majú od júla pôsobiť v nových kluboch.



Športoví právnici nevnímajú pravidlá FIFA ako záväzné pre žiadneho hráča, klub či ligu. Otázne je, čo nastane v situácii, ak sa kluby z rôznych krajín nedohodnú na postupe.



"Je zložité nastaviť to globálne. Rozumieme, že v jednotlivých štátoch môžu vyvstať jedinečné okolnosti. Bez ohľadu na ochorenie COVID-19 by takéto situácie mali riešiť príslušné futbalové riadiace organizácie. Či už to bude na národnej, konfederačnej, alebo FIFA úrovni," povedal šéf pracovnej skupiny FIFA pre koronavírus Victor Montagliani podľa agentúry AP.