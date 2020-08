FIFA uvažuje nad uvoľnením pravidla o ofsajde, chce viac gólov

Zürich 27. augusta (TASR) – Riaditeľ pre globálny rozvoj Medzinárodnej futbalovej federácie Arsene Wenger navrhol zmenu pravidiel ofsajdu. Cieľom je dosiahnuť viac gólov, novinku by mohli otestovať na turnaji hráčov do 19 rokov.



V súčasnosti platí, že hráč je v postavení mimo hry, keď časť jeho tela, ktorou môže streliť gól, je bližšie k bráne ako predposledný hráč súpera. Po novom by stačilo, ak by časť tela zostala na úrovni predposledného hráča. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na magazín Kicker. Podľa neho vo futbale neuznajú pre ofsajd asi polovicu gólov.