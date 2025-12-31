< sekcia Šport
Filipe Luis sa stal najlepším trénerom Ameriky za rok 2025
V uplynulej sezóne priviedol Flamengo k brazílskemu titulu i k triumfu v juhoamerickom Pohári osloboditeľov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rio de Janeiro 31. decembra (TASR) - Brazílčan Filipe Luis sa stal najlepším trénerom Ameriky za rok 2025. Bývalý obranca Atletica Madrid získal v tradičnej ankete uruguajského denníka El Pais 72 percent hlasov.
V uplynulej sezóne priviedol Flamengo k brazílskemu titulu i k triumfu v juhoamerickom Pohári osloboditeľov. Druhý skončil Argentínčan Gustavo Alfaro, ktorý postúpil s Paraguajom na MS 2026. Tretí bol ďalší argentínsky kouč Gustavo Costas.
V uplynulej sezóne priviedol Flamengo k brazílskemu titulu i k triumfu v juhoamerickom Pohári osloboditeľov. Druhý skončil Argentínčan Gustavo Alfaro, ktorý postúpil s Paraguajom na MS 2026. Tretí bol ďalší argentínsky kouč Gustavo Costas.