Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Šport

Filipe Luis sa stal najlepším trénerom Ameriky za rok 2025

.
Na snímke Filipe Luis. Foto: TASR/AP

V uplynulej sezóne priviedol Flamengo k brazílskemu titulu i k triumfu v juhoamerickom Pohári osloboditeľov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rio de Janeiro 31. decembra (TASR) - Brazílčan Filipe Luis sa stal najlepším trénerom Ameriky za rok 2025. Bývalý obranca Atletica Madrid získal v tradičnej ankete uruguajského denníka El Pais 72 percent hlasov.

V uplynulej sezóne priviedol Flamengo k brazílskemu titulu i k triumfu v juhoamerickom Pohári osloboditeľov. Druhý skončil Argentínčan Gustavo Alfaro, ktorý postúpil s Paraguajom na MS 2026. Tretí bol ďalší argentínsky kouč Gustavo Costas.
.

Neprehliadnite

Blanár je naďalej za mier na Ukrajine,diplomacia EÚ podľa neho zlyhala

Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?