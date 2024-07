Fiorentina angažovala chorvátskeho stopéra Pongračiča

Florencia 19. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub ACF Fiorentina angažoval chorvátskeho reprezentanta Marina Pongračiča. S 26-ročným stopérom podpísal kontrakt do roku 2029.



Pongračič príde do Florencie z Lecce, kde pôsobil uplynulé dve sezóny. V talianskej Serie A odohral 45 zápasov. Na uplynulých ME v Nemecku si pripísal dva štarty v základnej B-skupine, v drese národného tímu sa dosiaľ predstavil 10-krát. Informácie priniesla agentúra Reuters.