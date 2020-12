Fiorentina remizovala v 10. kole Serie A s Janovom

Sumár:



AC Fiorentina – FC Janov 1:1 (0:0)

Góly: 90.+8 Milenkovič - 89. Pjaca

Rím 8. decembra (TASR) – Futbalisti AC Fiorentina remizovali v domácom zápase 10. kola talianskej Serie A s FC Janov 1:1, keď im aspoň bod zaručil v ôsmej minúte nadstaveného času srbský obranca Nikola Milenkovič.Domáci hráči mali počas celého stretnutia výraznú hernú a streleckú prevahu, no nedokázali ju pretaviť na góly. V 70. minúte síce dostali loptu do siete, ale gól odvolal systém VAR, keďže Giacomo Bonaventura pred svojou strelou fauloval obrancu hostí.V 89. minúte sa presadili hráči Janova, keď Marko Pjaca trafil pomedzi nohy brankára Bartlomieja Dragowského a zdalo sa, že si odnesú všetky tri body. Fiorentina však v nadstavenom čase vrhla všetko do útoku a stopér Milenkovič na dvakrát dorazil loptu do siete.Ani jednému tímu sa v prebiehajúcej sezóne nedarí. Fialky získali len druhý bod z posledných piatich duelov a prvý pod vedením nového trénera Cesare Prandelliho, ktorý sa len pred pár dňami zotavil z koronavírusu. Fiorentine patrí po 10. kole s deviatimi bodmi až 17. priečka. Janovčania síce ukončili štvorzápasovú sériu bez bodu, no dokopy ich nazbierali len šesť a figurujú na 19. mieste.