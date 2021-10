Futbalisti Trenčína podľahli FC Spartak Trnava 0:1

AS Trenčín - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)



Gól 54. Twardzik (z 11 m), ŽK: Azango - Vlasko, Ristovski.

Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Bednár.



Trenčín: Kukučka - Yem, Pires, Pirinen, Madu - Kadák, Lavrinčík, Zubairu (82. Ibrahim) - Kmeť (72. Tučný), Jendrišek (73. Ikoba), Azango (82. Ghali)



Trnava: Takáč - Procházka (21. Čurma), Škrtel, Kóša, Twardzik - Grič, Bukata - Saymon (90.+3 Iván), Vlasko (78. Tumma), Bamidele Isa - Ristovski

Hlasy:



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Sme radi, výhra je zaslúžená. V prvom polčas sme mali dve šance, v druhom jednu, nakoniec to rozhodla ruka. Máme systém, siedmu nulu z desiatich kôl, mám za chlapcov radosť. Nie je to len o Martinovi Škrtelovi, ale jeho príchodom sa zvýšila kvalita."







Erik Jendrišek, útočník Trenčína: "Škoda výsledku, viac by tomu svedčila remíza 0:0. Inkasovali sme po penalte, aj taký je futbal. Súperova obrana ma do ničoho nepustila, od Maťa Škrtela som dostal pár úderov, som rád, že je reprezentačná prestávka, dám sa dokopy."



Trenčín 3. októbra (TASR) - Futbalisti domáceho AS Trenčín prehrali 0:1 so Spartakom Trnava v nedeľnom stretnutí 10. kola Fortuna ligy. Trnavčania získali siedme víťazstvo v ročníku, neprehrali už osem zápasov a v tabuľke sa s 23 bodmi dotiahli na vedúci Slovan Bratislava.Prvý polčas na Sihoti veľa futbalovej krásy neponúkol. Hra bola plná nepresností na oboch stranách a chýbali gólové šance. Hoci úvod bol nádejný a už prvá minúta priniesla vzruch, keď Bamidele potiahol akciu až do šestnástky, jeho pokus ešte tečoval Ristovski, no Kukučka reflexívne loptu zachytil. V 11. minúte Procházkov priamy kop Kukučka neskrotil podľa predstáv a Ristovkému chýbal ku zakončeniu krok. To bolo na dlhý čas zo zaujímavejších okamihov všetko. V druhom dejstve opäť zahrozila ako prvá Trnava, Bamidele z krídla pekne našiel do šestnástky nabiehajúceho Twardzika, ale jeho zakončenie Kukučka efektne i efektívne vyrazil. O dve minúty po rohu hostí zahral Pires vo vlastnej šestnástke rukou, čo preukázal VAR a hlavný rozhodca Gemzický po preskúmaní situácie nariadil penaltu. Tú Twardzik bezpečne premenil a poslal hostí do vedenia. Domáci zvášili aktivitu v útoku, ale narážali na pevnú defenzívu Trnavčanov. V 84. minúte sa domáci dožadovali penalty po údajnej ruke súpera vo vlastnej šestnástke, ale rozhodca bol proti. v nadstavenom čase ešte domáci striedajúci Ikoba hlavou mohol vyrovnať, vo veľkej šanci ale zlyhal.