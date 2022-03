Futbalisti Trenčína porazili FK Senica

AS Trenčín - FK Senica 4:1 (1:1)



Góly: 12. Azango, 42. Bainovič, 55. Kadák, 69. Kapušovič - 7. Sulaeman. Rozhodovali: Kráľovič - Jánošík, Čajka



Trenčín: Kukučka - Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský - Bainovič - Soares (75. Kmeť) Kadák (74. Zubairu), Hollý (90+1. Ibrahim), Azango (90+1. Tučný) - Kupusovič (84. Letenay)



Senica: Chropovský - Kučera (46. Anaba), Pavlík, Mihal, Svoboda - Totka (78. Mayounga), Halabrín (Ouattara) - Oršula, Piroska, Sulaeman (78. Mašulovič) - Jurdík (65. Niachos)

Trenčín 19. marca (TASR) - Futbalisti AS Trenčín triumfovali v sobotnom 3. kole nadstavby o udržanie sa vo Fortuna lige nad Senicou 4:1.Prvým tímom, ktorý dostal svojho súpera pod tlak, bol Trenčín. Domáci však v štvrtej minúte brankára Chropovského neohrozili a o chvíľu neskôr sa tešila Senica, keď z ľavej strany skóroval indonézsky legionár Witan Sulaeman. Odpoveď prišla v 12. minúte z akcie, ktorú začal z ľavej strany veľkého vápna Soares. Ten našiel prízemnou nahrávkou Azanga, ktorý vyrovnal na 1:1. AS sa dostalo v priebehu úvodnej polhodiny ešte k dvom príležitostiam, no Kupusovič ani Kadák svoje pokusy nepremenili. Druhý menovaný si napravil chuť krátko pred prestávkou, keď spätnou nahrávkou našiel Bainoviča, ktorý ďalekonosnou strelou spoza šestnástky uštedril Záhorákom gól do šatne.Senica sa v 51. minúte dostala do veľkej šance, keď Jurdík minul strelou zo šestnástky bránu. Táto príležitosť sa ukázala ako posledná pre hostí. O štyri minúty zvýšil na 3:1 Kadák, ktorý sa najprv nepresadil z priameho kopu, no následnú prihrávku od Soaresa už premenil. Na konečných 4:1 upravil približne 20 minút pred uplynutím riadneho hracieho času Kupusovič, ktorý po prihrávke do behu od Azanga prehodil vybiehajúceho Chropovského.