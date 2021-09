Zápas medzi AS Trenčín a FK Senica skončil remízou

AS Trenčín – FK Senica 3:3 (1:2)



Góly: 40. a 48. Jendrišek, 82. Ikoba - 3. a 86. Sukisa Mashike, 11. Šumbera, ŽK: Kadák - Duda, Kučera, Gáč. Rozhodovali: Glova – Bednár, Kmec, 725 divákov.



Trenčín: Kukučka – Yem, Pires (46. Šulek), Pirinen, Madu – Kadák, Lavrinčík, Zubairu (90. Ibrahim) – Ghali (71. Gaži), Jendrišek (78. Ikoba), Azango



Senica: Ravas – Twardek, Egert, (34. Kučera) Gáč, Šimčák – Duda (76. Buchel), Halabrín (76. Mašulovič) – Oršula (60. Vikri), Jurdík (60. Niarchos), Šumbera – Mashike Sukisa

Trenčín 18. septembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotňajšom zápase 8. kola Fortuna ligy doma s FK Senica 3:3.Hostia zo Senice začali stretnutie vynikajúco. Už v 3. minúte center do pokutového územia zaletel na hlavu Sukisu Mashikeho. Ten bol na hranici päťky absolútne voľný a bez problémov otvoril skóre stretnutia. Trenčania mohli vyrovnať prakticky okamžite. Po prízemnom centri od Azanga si loptu do vlastnej siete takmer zrazil Egert. V 11. minúte viedli hostia už dvojgólovým rozdielom. Šumbera premenil nájazd strelou medzi Kukučkove nohy. Náskok Záhorákov mohol znížiť Kadák, ale na loptu nedočiahol. O malú chvíľku šiel sám na brankára Jendrišek, no trafil iba pripraveného Ravasa. Domáci tím bol aktívnejší a tlačil sa do zakončenia. V 28. minúte si Zubairu narazil loptu s Azangom. Jendriškovo zakončenie napokon obrana Senice odvrátila na rohový kop. O necelých desať minút neuspel v zakončení hlavou ani Ghali, ktorý nedokázal poslať loptu do priestoru troch žrdí. Trenčania sa strelecky presadil až v 40. minúte. Kadákova strela z hranice šestnástky sa odrazila od tyče pred Jendriška, ktorý už z pár krokov nemal problém doklepnúť ju do siete.Hneď v úvode druhého dejstva mal po centrovanej lopte vyrovnanie na kopačke Kadák. Jeho strela cez dvoch brániacich hráčov neprešla. Čo sa nepodarilo jemu si Trenčania vynahradili o pár sekúnd neskôr. Jendrišek si nabehol na prízemný center a vyrovnal na 2:2. V 50. minúte mohol Trenčín už viesť. Kadákovo zakončenie v úniku mierilo nad brvno. Po vyrovnávajúcom góle hostia stiahli do ešte hlbšieho bloku pred vlastnú šestnástku a dlhé minúty nepribúdali zaujímavé situácie pred bránami. V 77. minúte mohol streliť vytúžený gól Trenčína Lavrinčík. Ťažkú loptu z vnútra šestnástky poslal vedľa. Desať minút pred koncom stretnutia trafil tyč Azango z ťažkého uhla. V 82. minúte strelil gól Trenčína Ikoba, ktorý prešprintoval obrancov, prehodil aj Ravasa a sám pred opustenou bránou sa už pomýliť nemohol. Senica sa nevzdávala a za krátku aktivitu v závere bola odmenená vyrovnávajúcim gólom. Šumberova strela sa odrazil od tyče pred osamoteného Sukisu Mashikeho, ktorý bez problémov upravil na konečných 3:3.