Michalovce s Trenčínom prehrali rozdielom siedmich gólov

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 8:1 (2:1)



Góly: 10., 51. Roguljić, 21. Ligeon, 54., 78., 87. Bukari, 78. El Mahdioui, 89. Kadák - 14. Grič. Rozhodovali: Gemzický – Somoláni, Hrmo, ŽK: Zubairu - Soler Pino, 220 divákov



Trenčín: Bergsen – Šulek, Križan, Kapuadi, Ligeon – Roguljić (76. Kadák), El Mahdioui, Zubairu (63. Koolvijk) – Bukari, Čataković (67. Depetris), Van Kessel



Michalovce: Kira - Konstantinidis, Carrillo, Soler Pino, Vojtko - Danko (63. Kvocera), Savvidis, Grič - Neofytidis (55. Turik), Kountouiotis - Sidibé (72. Hovhannisyan)



FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:0



Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Štrbo, ŽK: Faško, Javorčić - Abrahám, 1300 divákov



Nitra: Šípoš – Šurnovský, Farkaš, Podhorin, Magda – Faško, Javorčić (81. Muleme) – Chobot, Gatarić, Šefčík (76. Vrábel) – Ristovski



Pohronie: Jenčo – Abrahám, Jacko, Pavlík, Hatok – Badolo (86. Župa), Pellegrini, Obročník, Mazan (76. Chríbik) – Gerebenits (67. Blahút) - Tandir



ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok 2:2 (0:1)



Góly: 52. Morong, 90.+ Vuk - 23. Twardzik, 69. Gerec. Rozhodovali: Sedlák – Weiss, Jánošík, ŽK: Duranski, Michalík, Šumský, Jarovič - Mojžiš, Twardzik, Gerec, Kojnok, Krajčirík, ČK: 42. Mojžiš (Ružomberok) po druhej ŽK, 316 divákov



Sereď: Kanurić – Dabó (83. Louka), Michalík, Hučko, Slaninka – Šumský, Duranski (68. Pankaričan) – Morong, Špehar, Iván (77. Vuk) – Jarovič



Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Mrva, Twardzik – Kojnok, Zsigmund, Mojžiš – Kostadinov (90.+ Holub), Takáč - Gerec (86. Novotný), Almási (71. Bobček)

Žilina 15. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín deklasovali v 19. kole Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce 8:1.Na február veľmi príjemné počasie privítalo na žilinskom štadióne tímy Trenčína a Michaloviec. Aktívnejší boli v úvode hlavne domáci. Bukariho výpad v 2. minúte po chybe obrany z pravej strany nemal potrebnú presnosť. Prvý gól prišiel na začiatku 10. minúty. Dlho padajúci center zľava od van Kessela umiestnil hlavou do Kirovej brány Roguljić. O 3 minúty neskôr sa po rohu a zlom odkope sa zblízka hafvolejom presadil Grič a vyrovnal na 1:1. Po Bukariho peknej individuálnej akcii mohlo byť 2:1. V 16. minúte obišiel takmer celú obranu hostí, prihral van Kesselovi, ten zoči-voči Kirovi trafil presne, gól však pre ofsajd neplatil. Po centri Bukariho, ktorý s loptou prešiel polovicu ihriska, vypálil van Kessel. Z pár metrov však trafil len Kiru. V 21. minúte bolo 2:1, vysoký center Ligeona zľava prekvapivo zapadol k vzdialenejšej tyči hostí. 26. minúta mohla priniesť ďalší gól. Bukari sa po kvalitnej prihrávke a Zubairua ocitol pred Kirom, umne počkal na pohyb brankára, napokon ho však neprestrelil. Z dorážky nemieril presne Čataković. O minútu neskôr nepochopiteľne zlyhala dvojica Trenčanov. Tesne pred prázdnou bránou si dávali prednosť, na slabučkú hlavičku však stihol zareagovať Kira, ktorý sa zdvíhal po nezvládnutom vzdušnom súboji.Druhý polčas začal opäť aktivitou hostí. Niekoľko náznakov vyvrcholilo v 51. minúte. Po centri Bukariho sa strelou k ľavej žrdi presadil Rogiljić. Kira si na loptu siahol, vyraziť ju však nedokázal. V 54. minúte už to bolo 4:1, keď sa po krásnej prihrávke Roguljića nekompromisne presadil Bukari. V 60. minúte si na center nabehol domáci Križan, neistý Kira nezasiahol, hlavička však letela tesne nad bránu hostí. Po dobre umiestnenej strele Roguljića vynikajúco zasiahol Kira a vyrazil na roh. V 68. minúte sa v pokutovom území snažil presadiť Kvocera, obišiel Bergsena, z uhla však napálil do jedného z obrancov, ktorý stihol priskočiť na čiaru. V 75. minúte sa El Mahdioui presadil priamym kopom tesne spoza pokutového územia, ktorý trafil na centimeter presne do horného rohu. 5:1. V 79. minúte van Kessel vypichol loptu v strede poľa, zbehol si po krídle a naservíroval loptu Bukarimu, ktorý pohodlne zasúval za Kiru. Zvýšil tým na 6:1. V 85. si E Mahdioui vyskúšal strelu zdiaľky, tá o 2 metra minula bránu hostí. Začiatok 87. minúty priniesol 8. gól v zápase. Ďalší únik van Kessela zakončil Bukari. Striedajúci Kadák v 89. minúte po centrovanej lopte hlavičkou zvýšil na 8:1. Asistenciu si pripísal Bukari. Bez minúty nadstaveného času tak v zápase pod Dubňom padlo 9 gólov.Na štadióne pod Zoborom si zmerali sily dva priebežne najhoršie postavené tímy v tabuľke a to predposledná Nitra a posledné Pohronie. o opatrnej úvodnej desaťminútovke prevzali iniciatívu na svoje kopačky Nitrania a vytvárali si aj zaujímavé možnosti. Najskôr to skúsil nepresnou technickou strelou spoza šestnástky Faško. Onedlho poslal z pravej strany výborný center do malého vápna Ristovski, avšak nabiehajúci Gatarič ani Chobot na loptu nedosiahli. Hostia potom postupne vyrovnali hru v strede poľa, no v útoku veľa vody nenamútili. Ich akcie väčšinou končili ešte pred pokutovým územím súpera. Po polhodine hry sa opäť pripomenuli Nitrania. Ristovského strela z diaľky však zazvonila iba na brvno Jenčovej brány. Pohronie odpovedalo o 3 minúty neskôr z priameho kopu, keď brankára Šípoša vystrašil nebezpečnou strelou Pellegrini. Skóre sa však nemenilo. Do polčasu sa už neujala ani Gataričova krížna strela z rohu šestnástky a tak tímy odchádzali na polčasovú prestávku za bezgólového stavu.Vstup do druhého polčasu lepšie vyšiel hosťom. V 51. minúte po peknej kombinačnej akcii a centri Mazana bol blízko ku gólu Gerebenits. Jeho hlavička však tesne minula domácu svätyňu. V ďalších minútach sa lopta pohybovala väčšinou len medzi šestnástkami. Vzruchu bolo málo a brankári na oboch stranách prakticky nemali žiadnu robotu. Výnimkou bola asi len strela Chobota zo 66. minúty, ktorý ľavačkou po druhýkrát v zápase preveril brankára Jenča. Oživenie nepriniesla ani záverečná časť zápasu a tak si po remíze 0:0 oba tímy body podelili.V Zlatých Moravciach sa hralo od začiatku vyrovnané stretnutie. V 15. minúte sa Takáč predral na hranicu malého vápna, jeho strelu však Michalík odvrátil na roh. V 20. minúte Takáč prihral Mojžišovi, ktorého dobre mierenú strelu Kanurič vytesnil nad brvno. V 22. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Jarovič, jeho hlavička trafila iba jedného z obrancov hostí. Do vedenia išiel Ružomberok v 23. minúte. Twardzik odohral z 25 metrov priamy kop a na prekvapenie všetkých lopta skončila v pravom dolnom kúte Kanuričovej brány. V 35. minúte sa dostal do gólovej koncovky opäť Jarovič, ktorého Krajčirík vychytal. V 42. minúte sa po druhej žltej karte porúčal hosťujúci Mojžiš. V závere prvého dejstva sa dvakrát dostal do koncovky Jarovič, ani v jednom prípade však loptu nepretlačil do brány. V nadstavenom čase prvého dejstva nevyužil príležitosť Morong.Po zmene strán to boli domáci, ktorí začali presilovku nátlakovo. Vyrovnanie priniesla 52. minúta, Iván rozohral štandardnú situáciu. Z pravej strany sa k lopte dostal Morong a zblízka prekonal Krajčiríka. Po hodine hry Dabó centrom našiel Jaroviča, ktorého hlavička len tesne minula cieľ. V 69. minúte sa skóre menilo, keď sa zblízka presadil Gerec. Od tohto momentu domáci vrhli všetky sily do útoku, ale strelecké príležitosti dlho neprichádzali. V hektickom závere vyrovnanie priniesla tretia minúta nadstaveného času, keď sa gólovo presadil domáci žolík Vuk.