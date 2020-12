Zápas Trenčín a MFK Zemplín Michalovce skončil nerozhodne

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (0:2)



Góly: 82. Tučný, 85. Corryn – 12. a 22. Taiwo. Rozhodovali: Sedlák – Tomčík, Galo, ŽK: Phillips, Begala, Soler (všetci Mich.)



AS Trenčín: Šemrinec – Mazanovský, Križan, Šulek, Slávik – Kadák (77. Tučný), Čatakovič (64. Letenay), Zubairu – Gaži, Depetris (64. Ikoba), Corryn



MFK Zemplín Michalovce: Markovič – Kolesár, Soler, Bednár, Vojtko – Tandir, Begala, Neofytidis (86. Spoljarič), Popovits (72. Phillips) – Trusa (86. Žofčák), Taiwo

Na archívnej snímke tréner Michaloviec Jozef Majoroš 23. júla 2020 v Michalovciach. Foto: TASR – Roman Hanc

Žilina 13. decembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v nedeľnom stretnutí 17. kola Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce 2:2. Trenčania prehrávali v Žiline po dvoch góloch Abdulrahmana Taiwa ešte v 82. minúte 0:2, ale v samom závere vystupňovali svoj tlak a podarilo sa im vyrovnať.Michalovčania boli v prvom polčase aktívnejší, už v 6. minúte mal možnosť otvoriť skóre Tandir po centri Vojtka, ale z tesnej blízkosti nenamieril medzi žrde. O šesť minút neskôr to už hosťom vyšlo, po ďalšom centri z pravej strany sa tečovaná lopta dostala až na zadnú žrď, kde ju Taiwo nekompromisne poslal do siete - 1:0. Trenčín odpovedal strelou Čatakoviča, ktorou prekonal Markoviča, no keďže tá sa obtrela o Kadáka, ktorý stál v ofsajde, rozhodcovia gól neuznali. Zemplín hrozil najmä z ľavej strany, odkiaľ Vojtko v 22. min poslal ďalší presný center a Taiwo hlavičkou zvýšil na 2:0 pre hostí. Trenčín mal viaceré šance na zníženie, ale Kadák a dvakrát Gaži v koncovke neuspeli.V druhom dejstve sa karta obrátila, AS zlepšil pohyb a zvýšil ofenzívne snaženie. V 51. min si Begala po štandardke Trenčína takmer strelil vlastný gól, v poslednej chvíli stihol loptu odkopnúť spred čiary. V 69. minúte sa predviedli dvaja striedajúci hráči v drese AS, po pätičke Letenaya zakončil Ikoba vedľa pravej žrde. Trenčania sa dočkali v záverečnej desaťminútovke. V 82. min po dôraznej práci Ikobu znížil premiérovým fortunaligovým gólom Tučný, ktorý bol na trávniku iba päť minút. Tlak AS vygradoval o tri minúty neskôr vyrovnávajúcim gólom Corryna, ktorý z priameho kopu prepálil múr i brankára Markoviča - 2:2. Trenčín mohol v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no brankár Zemplína strieľaný center Slováka vyškriabal prstami spod brvna na roh.