Futbalisti Trenčína porazili MFK Zemplín Michalovce 4:2

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 4:2 (2:0)



Góly: 17. Kadák (z 11 m), 24. Vaško (vlastný), 46. Hollý, 84. Azango - 49. Trusa, 73. Peňa. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Jekkel, ŽK: Pires, Zubairu - Mendez, 483 divákov.



Trenčín: Kukučka – Slávik, Pires, Pirinen, Kozlovský – Kmeť (79. Ghali), Lavrinčík, Hollý (79. Zubairu), Azango – Kadák (89. Stojsavljevič) - Letenay (64. Kupusović),



Michalovce: Kožuchar - Mendez, Ranko, Vaško - Magda, Begala (88. Záhradník), Artabe (46. Peňa), Ošima - Marcin, Trusa (88. Kvocera), Popovits (46. Žofčák)

hlasy trénerov /zdroj: Nova Sport/:



Peter Hlinka, tréner Trenčína: "Víťazstvo je zaslúžené hlavne za výkon v prvom polčase. Druhý nám trochu ušiel. Nastúpili sme v pozmenenej zostave a asi nám aj došli sily. Neboli sme v súbojoch, nehrali sme aktívne. Mali sme mierny výsledkový útlm, preto sú tieto tri body pre nás veľmi dôležité a pomôžu nám. Máme mladé mužstvo. Treba si vziať to, čo je pozitívne."



Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Prvý polčas sme si predstavovali inak. Zmenili sme potom rozostavenie, druhý už bol v poriadku. Dostali sme dnes veľa gólov, no som rád za toto družstvo, Myslím, že je vidno, že sa zlepšuje. Snívame o prvej šestke, ale boj bude veľmi náročný. Chceme sa hlavne zachrániť."

Trenčín 5. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zdolali na vlastnom trávniku Zemplín Michalovce 4:2 v piatkovom zápase 14. kola Fortuna ligy. Hostia nebodovali tretíkrát v sérii.Domáci Trenčania pôsobili v úvode súboja proti tabuľkovému susedovi rozvážnejšie, ako v súboji predchádzajúceho kola, v ktorom doma podľahli Slovanu 2:3 po výbornom výkone. Michalovčania sa snažili hrať aktívnejšie, no prvá prítomnosť domácich vyústila v gól. Po ruke Ranka sa kopal pokutový kop a Jakub Kadák v 17. min z bieleho bodu nezaváhal. Zemplínčanov inkasovaný gól zasiahol a ešte väčšiu ranu im spôsobila 24. minúta, keď si center Letenaya nešťastne zrazil do vlastnej siete Filip Vaško. Michalovce zvyšok prvého polčasu pretrpeli, za domácich ešte mohol skórovať z priameho kopu Kadák, ale svoje kvality ukázal brankár Kožuchar.Po zmene strán nenasvedčovalo nič, že by sa zápas mohol zmeniť v drámu. Už v 46. minúte kopali Trenčania rohový kop, Pires po ňom hlavičkoval do žrde, lopta sa odrazila k Hollému a ten už sieť rozvlnil. "Žlto-modrí" sa však nezlomili a už onedlho znížili taktiež po rohovom kope, presadil sa Trusa. Ten istý hráč dostal v 68. minúte dobrý center do šestnástky, no mieril nad. Michalovce hrali v druhom polčase aktívnejšie ako domáci a zaslúžene znížili na rozdiel jedného gólu. V 73. minúte si vzal loptu Japonec Takuto Ošima, potiahol rýchly protiútok, nahral Španielovi Brianovi Peňovi a ten si otvoril účet vo Fortuna lige. Snahu hostí uťal až v 84. min Philip Azango, ktorý vystrelil z uhla a brankár Kožuchar jeho strelu nedokázal vytesniť.