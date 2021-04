Futbalisti Žiliny zvíťazili v zápase Fortuna ligy nad Trenčínom 3:2

AS Trenčín - MŠK Žilina 2:3 (1:2)



Góly: 45.+1 Čatakovič (z 11 m), 78. Ghali - 5. Lavrinčík (vlastný), 20. Kurminowski, 58. Kaprálik. Rozhodovali: Marhefka – Ferenc, Jekkel, ŽK: Lavrinčík, Križan, Šulek, Vreven, Yem, Kadák, Madu - Fazlagič, bez divákov.



Trenčín: Kukučka - Yem, Križan, Šulek, Madu - Gajdoš (34. Kadák), El Mahdioui, Lavrinčík (62. Zubairu) - Ghali, Corryn (72. Tučný), Čatakovič (62. Ikoba)



Žilina: Petráš - Kopas, Gono, Kiwior, Paur (57. Bichakhchyan) - Fazlagič (74. Slebodník), Bernát (57. Kaprálik), Sluka - Anang, Ďuriš (75. Rusnák), Kurminowski (83. Minárik)

Na snímke hráči MŠK Žilina sa tešia po druhom góle počas zápasu 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul AS Trenčín - MŠK Žilina v sobotu 10. apríla 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na archívnej snímke tréner MŠK Žilina Pavol Staňo 11. februára 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Trenčín 10. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotnom zápase 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku AS Trenčín 3:2.Hostia začali zápas aktívne. V 3. minúte priamy kop Kopasa Trenčania nezachytili a Paurov volej sa zastavil na žrdi Kukučkovej brány. Šošoni sa do vedenia dostali v 5. minúte. Domáci nezachytili krídelnú akciu a centrovanú loptu si do vlastnej siete zrazil Lavrinčík. Hostia boli aktívnejší a mali viac loptu na kopačkách. V 20. minúte podnikli rýchlu kontru po ľavej strane. Kurminowski prešprintoval brániacich hráčov a krížnou strelou obstrelil Kukučku – 0:2. Hra sa presunula medzi šestnástky, ani jedno z mužstiev si vážnejšiu šancu nevypracovalo. V závere polčasu spadol po súboji v pokutovom území Ghali. Hlavný rozhodca Marhefka nechal pokračovať v hre, ale potom si celú situáciu pozrel na VAR-e a ukázal na biely bod. Z neho sa nemýlil Čatakovič a znížil na 1:2.Úvod druhého polčasu sa niesol vo vyrovnanom duchu. Žilina si prinavrátila dvojgólové vedenie tesne pred uplynutím hodiny hry. Striedajúcemu Kaprálikovi stačili iba dva dotyky s loptou na to, aby sa strelecky presadil. Nabehol si na loptu za obranu a presnou strelou k žrdi obstrelil Kukučku. O desať minút neskôr mohol Ďuriš navýšiť vedenie hosťujúceho tímu, Kukučka reflexívne zasiahol. O chvíľu na to sa Sluka zbavil brániaceho hráča a strelou spoza šestnástky natiahol domáceho brankára. V 79. minúte sa domácim podarilo znížiť. Po centrovanej lopte do šestnástky posunul Ikoba loptu na Ghaliho a ten ju hlavičkou usmernil do siete. Žilina si v závere jednogólové vedenie postrážila a brala z Trenčína všetky body., tréner Trenčína: ", tréner Žiliny: "