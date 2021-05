AS Trenčín nepredĺži zmluvy ôsmim hráčom

Trenčín 27. mája (TASR) - Káder AS Trenčín opustí po skončení sezóny osem hráčov, ktorým v posledný júnový deň vypršia zmluvy. Sú nimi Igor Šemrinec, Ante Roguljič, Milan Corryn, Achraf El Mahdioui, Ruben Ligeon, Menno Bergsen, Hamza Čatakovič a Tomislav Knezevič.



"Klub na základe vlastného rozhodnutia alebo po vzájomnej dohode neuvažuje v ani jednom prípade o predĺžení zmluvy," informovali predstavitelia AS na klubovom webe.



"AS Trenčín ďakuje všetkým za prácu, ktorú odviedli v našom klube. Prajeme im najmä pevné zdravie a veľa úspechov v ďalšej kariére. Nevylučujeme, že s niektorými z nich sa naše cesty v budúcnosti ešte stretnú, ako sa to už v mnohých prípadoch stalo,“ uviedol hovorca klubu Martin Galajda.



Trenčín obsadil v uplynulom ročníku šieste miesto vo Fortuna lige a následne neuspel v semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu s ViOn-om Zlaté Moravce.