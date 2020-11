FORTUNA LIGA: Trenčín bol lepší ako Sereď, no zvíťazil tesne

AS Trenčín - ŠKF Sereď 1:0 (1:0)



Gól: 35. Križan. Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Valo, ŽK: Ghali, Tučný (obaja Trenčín)



AS Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Pirinen – El Mahdioui, Kadák, Roguljič – Ghali (79. Gajdoš), Depetris (89. Ikoba), Tučný



ŠKF Sereď: Morong, Michalík, Ba, Slaninka (82. Jarovič) – Adekuoroye, Duranski (46. Tatranský) – Iván (73. Jureškin), Potoma (73. Beom-Geun), Bušnja (88. Mečiar) – Lačný

Žilina 29. novembra (TASR) – Futbalisti AS Trenčín zdolali v nedeľnom stretnutí 15. kola Fortuna Ligy ŠKF Sereď 1:0.Úvod patril Trenčanom, ktorí mali viac z hry a vypracovali si aj prvé šance. Hostia zo Serede sa dopredu často nedostávali a v 35. minúte po rohovom kope poslal loptu do siete Križan. Vedenie Trenčanov však nemuselo trvať dlho, pretože vzápätí napriahol ku strele Bušnja, no brankár Šemrinec jeho delovku zlikvidoval. V závere polčasu ešte zaujal signál domácich, po ktorom však Depetrisovi nesadla lopta na nohu podľa predstáv.Do druhého polčasu Sereď poslala čerstvého Tatranského, hostia chceli vybojovať aspoň bod. Boli nebezpečnejší ako v prvom polčase, práve Tatranský mohol v 60. minúte vyrovnať, ale Šemrinca v dobrej pozícii neprekonal.V 78. minúte mali hostia najväčšiu šancu na vyrovnanie, ale Adekuoroye po tom, ako mu hlavou rohovom kope predĺžil loptu Lačný, nedokázal v sklze poslať loptu do bránky. Domáci si tesný náskok udržali a po dvoch prehrách sa dočkali trojbodového zápisu.