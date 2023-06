Trnava 1. júna (TASR) - Srbský futbalista Filip Bainovič prestúpil z Trenčína do Spartaka Trnava. Tretí tím Fortuna Ligy z nedávno skončenej sezóny o tom informoval na oficiálnej stránke.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar hral v minulosti v kluboch Rad, Zarkovo, Radnik a má skúsenosti aj z Crvenej Zvezdy Belehrad. Srbsko reprezentoval v mládežníckych kategóriách. Pred príchodom do Trenčína pôsobil v poľskom klube Górnik Zabrze.



"Každý na Slovensku vie, aký veľký je to klub. Každý hráč by bol rád, keby tu mohol hrať, na takomto štadióne a pred takýmito fanúšikmi. Bol som už vlani na finálovom zápase v Bratislave a viem aj to, že klub oslavuje v tomto roku svoju storočnicu. To samo o sebe je veľké plus a ukazuje to, že Spartak je už sto rokov na vysokej úrovni a som veľmi šťastný, že tu môžem byť," povedal Bainovič po podpise zmluvy so Spartakom.



V tíme sa stretne aj so svojím spoluhráčom Philipom Azangom, ktorý sa dohodol s Trnavou počas zimnej prestávky. Počas kariéry hral aj s Romanom Procházkom: "Hral som aj s inými hráčmi, ktorí tu pôsobili. Okrem Procházku aj s Erikom Jirkom a Martinom Chudým. So všetkými sme boli veľmi dobrí kamaráti a od nich som vedel, aký je Spartak klub. Spomínali ako tu bolo pekne, keď vyhrali titul a odporučili by mi to." Bainovič bol v Trenčíne spolu s Arturom Gajdošom najlepším strelcom mužstva, keď zaznamenali po 6 gólov.