Bratia Buchelovci podpísali zmluvy s FK Senica

Senica 23. júla (TASR) - Prvú profesionálnu zmluvu vo svojej futbalovej kariére uzavreli v FK Senica Jakub a Filip Buchelovci. Dvojičky, odchovanci senickej akadémie sa s fortunaligistom dohodli na dvojročnej zmluve.



"Teší ma, že som v takom mladom veku oficiálne členom A-mužstva klubu, ktorý ma vychoval. Nič sa tým pre mňa nezmenilo, naďalej budem tvrdo trénovať a pracovať na sebe. Som rád, že som dostal šancu a budem sa jej snažiť chopiť čo najlepšie," povedal skúsenejší z dvojice Filip, ktorý v jarnej časti uplynulej sezóny zasiahol do piatich zápasov. "Keď sa obzriem späť, je to priam neuveriteľné, začínal som tu ako malý chlapec a teraz som súčasťou prvého tímu," dodal Filip Buchel na webe fksenica.eu.



"Pocity sú skvelé. Veľmi ma to teší, v FK Senica som vyrastal odmalička. Znamená to pre mňa veľa, cením si túto príležitosť, klubu sa budem snažiť odvďačiť výkonmi na ihrisku," povedal Jakub Buchel.



"Pokračujeme v trende, ktorý sme avizovali na konci minulej sezóny. Snažíme sa pokračovať v spolupráci s odchovancami klubu, ktorí budú postupom času určite dostávať šancu v A-tíme. Pre Buchelovcov je priorita, aby mali dostatok hracieho času a mohli sa sústrediť iba na futbal a školu. Zároveň aby mohli naďalej pôsobiť v našej devätnástke, kam stále vekovo patria. Zároveň by sme chceli dotiahnuť do konca podpis brankára Matúša Chropovského, ktorý sa vrátil z reprezentačného zrazu do 19 rokov. Práca hráčov, ktorí prichádzajú z akadémie a sú talentovaní, bude rozhodne odmenená takouto formou," uviedol športový riaditeľ klubu Filip Holec.