Chovan a Hrnčár zostali verní dresu Zlatých Moraviec

Zlaté Moravce 31. júla (TASR) - Brankár Adrián Chovan aj krídelný hráč David Hrnčár budú pokračovať vo fortunaligovom futbalovom klube FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Chovan po dvoch rokoch hosťovania z AS Trenčín prestúpil natrvalo, Hrnčár bude hosťovať aj v nasledujúcej sezóne z ŠK Slovan Bratislava.



Dvadsaťštyriročný Chovan má v Zlatých Moravciach na konte 28 duelov, no môže sa mu uvoľniť viac priestoru po odchode Branislava Pindrocha do poľského Rakówa Czestochowa. "Veľmi sa teším, že sa to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Pocity sú výborné. Som rád, že po dvoch rokoch, ktoré som v Moravciach strávil, sa stávam hráčom ViOn-u. V klube pracujú veľmi dobrí ľudia, na čele s výborným pánom majiteľom. Máme k dispozícii dobré, domáce podmienky. Panuje tu rodinná atmosféra. Sezóna sa nezadržateľne blíži. Najdôležitejšie bude, aby sme boli v kabíne súdržní, držali jednoducho pri sebe a ťahali za jeden povraz. Dôležité je tiež zdravie. Verím, že budeme bojovať o čo najvyššie priečky. Teším sa, keď si spolu opäť zakričíme v šatni a oslávime víťazstvá," uviedol Chovan pre fcvion.sk.



Hrnčár nastúpil za ViOn v jedenástich stretnutiach, z pozície pravého krídelníka sa presunul na pravý kraj defenzívy, kde zastupoval zraneného Petra Čögleya. "Je to ďalší z futbalistov, ktorý po ukončení hosťovania prejavil veľký záujem pokračovať vo ViOn-e. Takisto debaty s ním, ale i Slovanom, boli veľmi rýchle, za čo predstaviteľom jeho materského klubu patrí poďakovanie. David je univerzálny hráč, využiteľný na troch až štyroch postoch. Je mimoriadne dobre fyzicky pripravený a rýchlostne vybavený. Sme radi, že sme ho získali. Zatiaľ len na ročné hosťovanie, ale s dohodou na prestup. Na jar nám ukázal svoju kvalitu a prednosti, preto sme sa ho znova rozhodli angažovať. Rovnako zohrali pri jeho získaní aj ľudské hodnoty. Je prínosom i pre hráčsku šatňu," povedal generálny manažér Marek Ondrejka.