FL: Futbalisti FC DAC zvíťazili nad FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 2:0

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 2:0 (0:0)



Góly: 72. Kalmár, 89. Ramirez, ŽK: Christie-Davies - Čonka, Rozhodovali: Mastiš – Štrbo, Vorel



FC DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - Balić, Christie-Davis, Schäfer, Divković (78. Andzouana)- Ramirez, Kalmár (88. Nebyla)



ViOn: Chovan - Čögley, Menich, Čonka - Pintér, Moško - Hrnčár, Duga, Tóth (58.Grozdanovski), Kovaľ (70. Kyziridis)– Ďubek (85. Švec)

Na archívnej snímke tréner DAC Dunajská Streda Bernd Storck. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali s FC Nitra 1:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 1:1 (0:0)



Góly: 83. Tandir (11 m) - 90+. Tancik



Rozhodovali: Očenáš - Poláček, Jánošík, ŽK: Vaško - Käuper, ČK: 81. Fabiš (po 2. ŽK), bez divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Vaško, Vojtko - Adekuoroye - Phillips (73. Diarra), Žofčák (79. Trusa), Begala (46. Bednár), Popovits (89. Siopis) - Zuberu (46. Tandir)



FC Nitra: Šípoš - Tančík, Fabiš, Kolčák, Celebi - Regasel, Mustavič (49. Käuper) - Meszároš (90+ Kurt), Jendrišek, Kindsvater (68. Ferleťák) - Franko (67. Chobot)

Pohronie zdolalo Senicu 3:0

Na archívnej snímke hráči Pohronia. Foto: TASR - Henrich Mišovič

FK Pohronie – FK Senica 3:0 (0:0)



Góly: 72. Chvěja, 76. Blahút, 84. Adler da Silva. Rozhodovali: Ochotnický – Somoláni, Weiss. ŽK: Weir - Košťál, Ljubičič. Bez divákov.



Pohronie: Hrdlička – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák – N'Zeyi (62. M. Adamec), Weir (88. Špiriak) – Blahút (88. Ladji), A. Da Silva, Fadera – Chvěja (79. Galuška).



Senica: Fryšták – Majdan, Asanović, Carrillo, Šimčák – Ljubičić – Niarchos (36. Turčák), Gamboš (82. Fotr), Piroska (84. D. Duda), Košťál (82. Gallovič) – Malec (84. Berisha)

Na archívnej snímke Ján Kameník, Žiar nad Hronom, 12. októbra 2020. Foto: FOTO pre TASR - Dušan Pethö

Ružomberok podľahol ŠKF Sereď 0:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

ŠKF Sereď - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)



Gól: 81. Slaninka. Rozhodoval: Marhefka, ŽK: Morong, Slaninka, Jureškin, Michalík, Machuča - Madleňák.



ŠKF Sereď: Yakubu - Kuník, Michalík, Hučko, Slaninka (90. Mlakar) - Machuča, Potoma (62. Diaz) - Iván (26. Bušnja), Morong, Jureškin (90. Salini) - Lačný 8



MFK Ružomberok: Krajčirík - Čurma, Maslo, Mojžiš - Gerec, Zsigmund, Madleňák - Kostadinov, Brenkus (80. Múdry) - Kružliak, Boďa (80. Ďungel)

Na archívnej snímke tréner Gergely Geri. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti FC DAC Dunajská Streda zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 2:0.Pred zápasom klubové vedenie zagratulovalo Makovi Divkovićovi, ktorý proti ViOnu nastúpil na stý zápas v drese Dunajskej Stredy. AKO 21-ročný sa stal najmladším hráčom v histórií klubu, ktorý to dosiahol. Prvá šanca v zápase prišla v 15. minúte, keď centrovanú loptu Müller poslal hlavičkou nad. V 20. minúte Ďubekov rohový kop Pintér z prvej poslal nad. Prvá polhodina prešla bez výrazných šancí. Hralo sa prevažne medzi šestnástkami, avšak s viacerými chybami na oboch stranách. Dunajská Streda sa dostávala do pokutového územia ViOnu, avšak obrana stála na pevných nohách. V 32. minúte to vyskúšal strelu z 25 metrov Kovaľ, ale bol nepresný. V 40. minúte prišla prvá vážnejšia šanca, Ramirezovu strelu z hranice pokutového územia však Chovan vyrazil. Na druhej strane vyskúšal Jedličkovu pozornosť Menich.Obraz hry sa nezmenil ani po prestávke, naďalej sa hralo medzi šestnástkami. V 58. minúte mohol otvoriť skóre zápasu Ramirez, ktorý po centri z päťky poslal loptu nad. V 62. minúte pohrozil Čonka, ale mieril vedľa. V 70. minúte po Blackmanovej prihrávke vypálil Divković, ale mieril vedľa. V 75. minúte DAC išiel do vedenia, keď Kalmár z 23 metrov peknou strelou poslal loptu do siete – 1:0. Dunajská Streda aj po góle zostala v útočnom ťažení, držala viac loptu na kopačkách. V 87. minúte sa dostal k strele Ramirez v pokutovom území, odrazenú loptu poslal na bránu Balić, ale Chovan výborne chytil. V 88. minúte sa dostal k strele aj Dávid Hrnčár, avšak jeho strela letela vedľa. V 89. minúte DAC zvýšil vedenie, po Davisovom centri Ramirez hlavou poslal loptu do siete – 2:0. Moravcami., tréner DAC: ", tréner Zlatých Moraviec: "Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v 1. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie s FC Nitra 1:1. Domácich poslal do vedenia v 83. minúte z pokutového kopu Isman Tandir, o deľbe bodov rozhodol v nadstavenom čase Jakub Tancik.Hostia sa chceli Michalovčanom revanšovať za nedávnu prehru 0:1 a v prvom polčase boli ofenzívne aktívnejší. V 5. minúte si streleckú pozíciu vytvoril Jendrišek, ale minul bránku. Neskórovali ani po závare v šestkástke v 12. minúte a gól nepriniesla ani šanca Kindvatera, keď na bránkovej čiare ratoval Pino Soler. Brankár domácich Markovič si v prvom polčase poradil aj so strelami Fabiša a Jendrišeka a v 29. minúte ho od inkasovaného gólu zachránila spojnica bránky a Jendrišek následne netrafil bránku.Do druhého polčasu lepšie vstúpili domáci. Popovits sa v 47. minúte ocitol pred Šípošom, ale v sľubnej príležitosti prestrelil bránku. V 81. mali domáci po faule Fabiša pokutový kop, z ktorého Tandir otvoril skóre - 1:0. Keď sa už zdalo, že sa zopakuje výsledok z predošlého vzájomného zápasu, udreli hostia. V nadstavenom šance sa do šance dostal obranca Tancík, keď využil zmätok v šestnástke domácich a prekonal Markoviča.Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad FK Senica 3:0.Domáci začali lepšie, mali miernu prevahu i aktivitu, hrozil najmä Chvěja, ale do prvých vyloženejších šancí sa dostali Seničania. Košťál mieril v desiatej minúte z voleja tesne vedľa a po centri Pirosku hlavičkoval Asanovič presne k žrdi, Hrdlička musel zasiahnuť. Až potom sa o slovo prihlásili futbalisti Pohronia. Z druhej vlny strieľal Petrák a s tečovanou loptou mal gólman Fryšták problémy. Zaskvieť sa musel o pár sekúnd i po tvrdej strele Adlera da Silvu. Na opačnej strane sa ocitol vo veľkej šanci na zadnej žrdi Ljubičič, jeho strelu však domáci obranca dobre zblokoval. Najväčšiu možnosť mali Záhoráci po polhodine hry. Ocitol sa v nej po chybe súpera Malec, ktorý z hranice bieleho bodu trestuhodne minul odkrytú bránku. V druhom polčase chýbali dobré možnosti na jednej či druhej strane. Do menších sa dostal iba útočník Senice Malec, ale v záklone hlavičkoval nepresne a nevypýtal si penaltu ani po tom, čo v šestnástke prepadol cez protihráča v sľubnej pozícii. V 65. minúte sa ocitol ešte v nebezpečnej skrumáži, ale túto situáciu dobre zvládol Hrdlička. Toho potešili jeho spoluhráči v 72. minúte. Hosťujúci Piroska nezvládol odkop v rohu ihriska, loptu vybojoval Weir, posunul ju na Štrbu, ktorý vykúzlil presný center na hlavu Chvěju a ten skúsene zakončil presne k žrdi. Druhý gól pridali futbalisti Pohronia o štyri minúty z protiútoku dvoch na jedného. Adler sa neulakomil k strele, prihral na úplne voľného Blahúta a ten sa nemohol pomýliť pred prázdnou bránkou. Seničania sa v závere snažili znížiť, skúšal to z asi 25 metrov Gamboš, no mieril tesne vedľa ľavej žrdi. Po sérii striedaní v mužstve hostí prišiel ešte tretí úder domácich futbalistov. Parádne sa trafil spoza šestnástky razantnou strelou Adler da Silva, mieril presne k pravej žrdi a stanovil tak konečný výsledok na 3:0., tréner Pohronia: „, tréner Senice: „Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad MFK Ružomberok 1:0.Od úvodnej minúty sa hral obojstranne otvorený futbal. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú, ale strelecké príležitosti absentovali V 19. minúte šikovnú akciu Serede po osi Iván - Lačný zastavil ofsajdový verdikt. V 33. min tvrdá strela Bušnju knokautovala na hranici šestnástky Masla. Jediný strelecký pokus medzi žrde priniesla 45. minúta, ale Bušnjovu strelu ružomberský gólman bez problémov kryl. Obraz hry sa nezmenil ani po prestávke. Pozorné defenzívy a bezzubé ofenzívy veľa futbalovej krásy nepriniesli. V 52. minúte prišla rýchla kontra domácich, Bušnja vysunul Lačného, ale ten z hranice šestnástky strieľal nad bránku. Po hodine hry Lačný našiel Jureškina, ktorého strela z rohu šestnástky minula cieľ. Na opačnej strane skúšal šťastie Zsigmund, ale jeho strelu z 20 m Yakubu skrotil. Ako blesk z čistého neba pôsobila situácia v 81. minúte. Nie príliš vydarený center Slaninku zapadol za chrbát prekvapeného gólmana Ružomberka. V 89. min mohlo byť vyrovnané. Kostadinov našiel Kružliaka, ale toho vychytal Yakubu. V závere hrali hostia vabank, ale domáci si šťastné víťazstvo ustrážili., tréner Serede: ", tréner Ružomberka: "