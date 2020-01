FORTUNA LIGA: DAC si na Tipsport Cupe vybojoval tretie miesto

Tipsport Cup - o bronz:



Baník Ostrava - DAC Dunajská Streda 1:1 (0:0), 4:5 rozstrel z 11 m

Góly: 70. Smola - 56. Davis



Ostrava: Laštůvka – Fillo (61. Reiter), Pokorný, Svozil, Holzer (85. Fleišman) – Hrubý (61. Jirásek), Kuzmanovič, Kaloč – Lalkovič, Šašinka, Granečný (61. Smola)

DAC: Jedlička (46. Száráz) - Blackman, Lalatovič (82. Boateng), Beskorovainyi, Davis - Fábry, Kružliak - Javro (3. Phillips, 67. Schäfer), Divkovič, K. Vida - Ramirez

Ta' Qali 27. januára (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda obsadili na zimnom turnaji Tipsport Cup na Malte tretie miesto. V pondelňajšom súboji o bronz na národnom štadióne Ta' Qali zdolali Baník Ostrava po rozstrele z 11 m 5:4, zápas sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1.O víťazovi turnaja rozhodoval súboj medzi Zbrojovkou Brno a FK Mladá Boleslav (13.30 h).Prvú šancu zápasu mal ostravský Šašinka, ale strelou z pravej strany rozvlnil iba bočnú sieť. Baník mal v prvom polčase viac z hry, snažil sa rozvíjať hru najmä po krídlach. DAC sa k vážnejšej akcii dostal až po dvadsiatich minútach hry, no center Blackmana nenašiel v šestnástke adresáta. Českí futbalisti potom niekoľkokrát ohrozili bránku Jedličku, ale stav prvého polčasu zostal bezgólový.Po prestávke mal dobrú šancu z priameho kopu Fábry, lopta z jeho ľavačky len tesne minula konštrukciu bránky. V 56. minúte z takmer identického miesta to skúsil tentokrát Davis a jeho strela už skončila v sieti. DAC tento gól nabudil, vzápätí mohol pridať ďalší, Divkoviča však v tutovke vychytal Laštůvka. V 70. minúte poslal slabú prihrávku brankárovi Szárázovi Vida, na čo skvele zareagoval Smola a bez problémov dopravil loptu do siete - 1:1. Ďalšie gólové šance si už ani jeden tím nevypracoval, o víťazovi duelu tak rozhodol jedenástkový rozstrel. Za DAC uspeli Divkovič, Fábry, Kružliak, Ramirez a Boateng, nepremenil iba Davis. Brankár Dunajskej Stredy Száráz chytil dva pokusy súpera., obranca DAC: ".", tréner Ostravy: "