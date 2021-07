Ďalšou posilou DAC je Rakúšan Muhamedbegovic

Dunajská Streda 20. júla (TASR) – Novou akvizíciou slovenského futbalového fortunaligistu DAC Dunajská Streda sa stal dvadsaťdvaročný stredný obranca Ahmet Muhamedbegovic. Bývalý mládežnícky reprezentant Rakúska pršiel do DAC-u z SKN St. Pölten a s vedením dunajskostredského klubu uzavrel kontrakt na dva roky.



Muhamedbegovic je odchovancom SC Untersiebenbrunn, z ktorého ako žiak prešiel do Sankt Pöltenu. V klube zo severovýchodu Rakúska prešiel všetkými kategóriami od výberu do 15 rokov až po áčko. V drese prvého tímu debutoval v decembri 2016 vo veku 18 rokov. Celkovo si v rakúskej bundeslige pripísal 64 štartov, ďalších 22 pridal v druhej najvyššej súťaži.



„Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto veľkého klubu. Chcem sa ďalej rozvíjať, k čomu je prestup do DAC-u výborný krok. V zápasoch sa snažím riešiť situácie futbalovo, mojou prednosťou je rozohrávka. Rád by som s mužstvom získal majstrovský titul, ale teraz je prioritou zvládnuť prvý zápas sezóny," citoval hráča oficiálny web klubu.



„Ahmet je agresívny typ obrancu s dobrou rozohrávkou. Na konte má vyše 60 zápasov v rakúskej Bundeslige, vďaka čomu prináša so sebou už aj značnú dávku skúseností. Prajeme mu veľa šťastia," dodal športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.