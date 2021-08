Debutant Záhradník zaostal za rekordom iba o deň

Michalovce 22. augusta (TASR) – Jediný deň delil slovenského futbalistu Zorana Záhradníka od vyrovnania zápisu Andreja Rendlu, ktorý je od sezóny 2007/2008 najmladší debutant v najvyššej domácej súťaži. Záhradník nastúpil v sobotňajšom zápase 5. kola Fortuna ligy proti Liptovskému Mikulášu iba dva dni po 16. narodeninách, ligový rekordér debutoval ešte o deň mladší.



Tréner Miroslav Nemec ho poslal na trávnik v 90. minúte za útočníka Mateja Trusu. Prvý dotyk s loptou mal, až keď ju rozohral v stredovom kruhu po góle hostí na konečných 2:1. „Som rád, že som mohol nastúpiť za A-mužstvo Michaloviec v najvyššej súťaži. Tréner mi pred zápasom hovoril, že je možné, že naskočím do hry. Pri striedaní mi povedal, aby som si to užil. Cítil som aj nejakú nervozitu, ale nie príliš veľkú," povedal Záhradník.



Hráči Michaloviec chceli po troch prehrách bodovať naplno a to sa im aj podarilo. Dvoma gólmi v druhom polčase sa dostali do vedenia 2:0, presne namierili Wisdom Kanu a kapitán Igor Žofčák.



„Potrebovali sme víťazstvo. Naša hra v nedávnych zápasoch nebola zlá, ale nepresadili sme sa bodovo. Dnes to bolo z hernej stránky celkom dobré, dôležité však je, že sme dali góly a zabodovali naplno," uviedol Žofčák, ktorý pochválil aj ligového debutanta Záhradníka: „Verím, že má pred sebou výbornú kariéru. Musí však na sebe stále pracovať a keď nebude vládať, musí pridať."



Na pozápasovú tlačovú konferenciu neprišiel hlavný tréner domácich Miroslav Nemec, ale jeho asistent Marek Ondrík, ktorý zhodnotil druhé víťazstvo MFK Zemplín v sezóne.



„Pre nás to bol ťažký zápas, pretože sme po troch prehrách súrne potrebovali body, aby sme sa nedostali ešte pod väčší tlak. Súper ukázal svoju silu, bol nebezpečný najmä z brejkov," uviedol Ondrík a na adresu dvoch najviac skloňovaných hráčov domácich Žofčáka a Záhradníka dodal: „Igor ukázal svoju kvalitu a to, že je to líder mužstva potrebný pre tím. Zoran je vychádzajúca hviezdička. Dnes dostal prvý štart aj za odmenu, lebo výborne trénuje."