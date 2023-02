Defenzívu Banskej Bystrice vystužil Argentínčan Gorosito

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Nicolas Gorosito sa stal novou posilou futbalového fortunaligistu z Banskej Bystrice. Do Dukly prišiel 34-ročný bývalý obranca bratislavského Slovana ako voľný hráč a podpísal zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Informoval o tom klubový web.



"Myslím, že Nicolasa Gorosita netreba bližšie predstavovať. Potrebovali sme ešte posilniť defenzívu a verím, že svojimi skúsenosťami nám v tomto dokáže pomôcť. Nicolas prišiel ako voľný hráč a zmluvu podpísal do konca súťažného ročníka," uviedol športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores.



Gorosito sa do najvyššej slovenskej súťaže vracia po šesťročnom pôsobení v španielskych prvoligových a druholigových kluboch Getafe, Albacete a Alcorcón. "Teším sa opäť na pôsobenie na Slovensku. Chcel som ešte hrávať najvyššiu súťaž a keď sa ozvala Banská Bystrica, dlho som nerozmýšľal. S mužstvom som už absolvoval aj tréningy, verím, že dokážem svojimi skúsenosťami tímu pomôcť."



Gorosito by sa mohol objaviť v drese Dukly už v piatkovom ligovom stretnutí proti AS Trenčín.