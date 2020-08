Do Senice prišiel z Dunajskej Stredy obranca Šimčák

Senica 5. augusta (TASR) – Slovenský futbalový fortunaligista FK Senica získal 24-ročného ľavého obrancu Milana Šimčáka. Ten na Záhorie prišiel z Dunajskej Stredy na trvalý prestup a s vedením FK Senica sa dohodol na dvojročnom kontrakte.



„Pocity sú z mojej strany dobré. Po konzultácii s mojím manažérom sme sa zhodli, že Senica pre mňa bude správny krok. Tímu chcem pomôcť získať čo najviac bodov a verím, že v klube dostanem viac príležitostí ako v Dunajskej Strede," povedal Šimčák pre web Senice.



Uplynulé dve sezóny strávil na Žitnom ostrove, kde v drese Dunajskej Stredy zasiahol do 23 súťažných zápasov. V minulosti obliekal dres Zemplínu Michalovce, kde ho viedol súčasný tréner FK Senica Anton Šoltis. „Trénera Šoltisa poznám už dlhšie, trénoval ma v Michalovciach. Viem, aký štýl futbalu chce hrať, takže určite to v mojom rozhodovaní zohralo úlohu," dodal obranca.



„Do obrannej línie sme doplnili skúseného ľavonohého obrancu, ktorého navyše pozná tréner Šoltis z pôsobenia v Michalovciach. Milan bol našim dlhodobým cieľom, prakticky už od začiatku prestupového obdobia, hoci to nebolo jednoduché, som rád, že sa napokon jeho prestup poradilo uskutočniť a Milan je našim hráčom," uviedol športový riaditeľ klubu Filip Holec.