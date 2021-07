Do Serede sa vracia brankár Iliev

Sereď 26. júla (TASR) – Do tímu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠKF Sereď sa vracia brankár Dejan Iliev. Kmeňový hráč Arsenalu Londýn a reprezentant Severného Macedónska prichádza na ročné hosťovanie.



„V uplynulých dňoch prebiehali rokovania s Arsenalom o ročnom hosťovaní Dejana v našom klube, nakoniec sa to dotiahlo do úspešného konca. Dejan veľmi dobre pozná seredské prostredie, je to kvalitný brankár," cituje internetová stránka klubu slová generálneho manažéra Mariána Černého.



Dvadsaťšesťročný odchovanec Belasice Strumica je hráčom londýnskeho klubu od roku 2012. Na hosťovanie do Serede prišiel v júli 2019 a v priebehu jesene odchytal vo Fortuna lige celkovo 18 duelov. V januári 2020 sa presunul na polročné hosťovanie do poľskej Jagiellonie Bialystok.



Po skončení hosťovania sa vrátil späť do londýnskeho Arsenalu, následne v októbri 2020 začal pôsobiť v treťoligovom anglickom klube Shrewsbury Town FC.